Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

FTSE 100 og FTSE 250-indeksene hadde en travel uke da bedriftens inntjeningssesong fortsatte, og da Bank of England (BoE) leverte sitt første rentekutt på over 4 år torsdag.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Footsie trakk seg tilbake til £8.283 på torsdag fra denne ukens høyeste på £8.400, mens den mellomstore fokuserte FTSE 250-indeksen handlet til £21.460.

BoE rentebeslutning

Copy link to section

En av de beste FTSE-nyhetene denne uken var at BoE endelig bestemte seg for å begynne å kutte renten. I sin uttalelse torsdag kuttet banken rentene med 25 basispunkter og antydet at noen flere var på vei.

Banken gjorde det etter den siste inflasjonen og økonomiske trender i landet. Nyere data viste at landets konsumprisindeks (KPI) har holdt seg på bankens mål på 2,0 % de siste månedene.

Samtidig har den britiske økonomien vært relativt robust. De siste BNP-dataene viste at økonomien vokste med 0,4 % i mai, dobbelt så mye som analytikere ventet. PMI-er for detaljhandel, produksjon og tjenester har vært ganske sterke.

Men i virkeligheten er det tegn på at økonomien har noen sentrale problemer. Bare denne uken har Rachel Reeves, den nye finansministeren, bemerket at administrasjonen står overfor et hull på 32 milliarder dollar, og at hun kan bli tvunget til å heve skattene.

Derfor tror analytikere at BoE vil kutte renten enten én eller to ganger i år, spesielt hvis inflasjonen fortsetter å falle. I et notat sa ING-analytikere:

“Vi tror Bank of England til slutt vil kutte renten raskere enn komiteen er forberedt på å innrømme. Vi mistenker at dataene om tjenesteinflasjon og lønnsvekst vil forbedre seg etter hvert som året går, noe som gjør komiteen mer komfortabel med å fortsette med minst ett kutt til i år.»

BoE-beslutningen kom dagen etter at Federal Reserve lot rentene være uendret og signaliserte at et rentekutt i september var på bordet.

Topp FTSE 100-inntekter

Copy link to section

FTSE 100-indeksen reagerte på flere viktige amerikanske og britiske inntekter denne uken. I USA publiserte selskaper som Amazon, Meta Platforms, Apple og Microsoft resultatene sine. Apples tall var bedre enn forventet mens Amazon hadde et tøft kvartal, noe som førte til en nedgradering av Piper Sandler-analytikere.

I Storbritannia publiserte Rolls-Royce sterke økonomiske resultater og omarbeidet sine utbytteutbetalinger til investorer. Det samme skjedde med International Consolidated Airline Group (IAG), som publiserte sterke resultater og startet utbetalingene på nytt.

St. James Place, den største formuesforvalteren i Storbritannia, la ut sterke tall som viste at oppgangen var i gang. Andre selskaper som Barclays, Next PLC og Shell ga sterke tall, noe som forklarer hvorfor FTSE 100-indeksen var relativt stabil.

Glencore og IHG inntekter

Copy link to section

FTSE 100- og FTSE 250-indeksene vil også være i søkelyset neste uke ettersom flere store selskaper i indeksen skal publisere tallene sine.

Glencore, det gigantiske gruveselskapet, vil være en av de beste FTSE 100-aksjene å se neste uke. Den vil offentliggjøre sine økonomiske resultater onsdag. Dette vil være bemerkelsesverdige tall fordi de vil være de første siden selskapet kjøpte opp Teck Resources sin kullvirksomhet.

Tallene vil også komme på et tidspunkt da noen investorer motsetter seg Glencores plan om å spinne ut sin kullvirksomhet til en frittstående virksomhet. Bare denne uken siktet Storbritannia Alex Beard, den tidligere sjefen for oljehandelsvirksomheten, for korrupsjon.

Det er uklart om Glencore vil bli involvert i denne rettssaken, men aksjens ytelse peker på det. Glencore-aksjekursen krasjet til 415p torsdag, det laveste punktet siden 26. mars.

Intercontinental Hotels Group (IHG) vil være et annet FTSE 100-selskap å se når det publiserer resultatene på onsdag. Disse tallene vil komme ut etter hvert som aksjen har krasjet til 7620p, det laveste punktet siden 24. februar. Det har også dannet et dobbelt-topp-mønster som peker mot mer nedside fremover.

IWG-, Abrdn- og WPP-inntekter fremover

Copy link to section

Den andre beste FTSE 250-aksjen å se neste uke vil være International Workplace Group (IWG), morselskapet til Regus, HQ, BasePoint og OpenOffice. IWG, en rival til WeWork, vil også publisere sine tall da aksjen fortsatt er 20 % under det høyeste punktet i år.

IWG har hatt beskjeden fordel av WeWorks kollaps, da det nå ble det største selskapet i bransjen globalt.

I mellomtiden vil Abrdn, et urolig investeringsselskap bli overvåket når det offentliggjør sine tall. Aksjen har steget med nesten 30 % fra det laveste punktet i år ettersom investorer spår et comeback.

Til slutt vil WPP, det største reklamebyrået også gi ut tallene sine ettersom aksjebeholdningen forblir i en korreksjon. Selskapet har slitt i det siste ettersom mange bedrifter har kuttet sine markedsføringsbudsjetter for å spare kostnader.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.