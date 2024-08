Japans aksjemarked stuper til 8-måneders laveste nivå etter BOJ renteøkning: Hva er det neste for investorer?

Japans aksjemarked stupte til et lavpunkt på åtte måneder fredag, etter Bank of Japans (BOJ) beslutning om å heve referanserentene til det høyeste nivået siden 2008.

Denne nedgangen, som strekker seg over to påfølgende dager, har raslet investorer og analytikere, noe som har ført til betydelig markedsvolatilitet.

Nikkei 225 falt 5,81 % for å stenge på 35 909,7, som markerte den verste dagen siden mars 2020 og falt under 36 000-merket for første gang siden januar.

I mellomtiden opplevde den bredere Topix-indeksen et enda større tap på 6,14 %, og endte på 2 537,6, som markerte den verste dagen på åtte år.

Nikkei 225s verste dag siden mars 2020

Denne kraftige nedgangen står i sterk kontrast til Nikkeis ytelse for mindre enn en måned siden, da den nådde en rekordhøy på 42 224,02 den 11. juli.

Den plutselige nedturen har utløst diskusjoner blant analytikere om den fremtidige banen til Japans markeder. Bruce Kirk, Chief Japan Equity Strategist hos Goldman Sachs, beskrev situasjonen som en “overgangsfase” under et intervju med CNBC.

Den nylige oppgangen i Japans aksjemarkeder var drevet av tre hovedfaktorer: svakhet i yenen til fordel for eksportører og banker, forventninger om normalisering av pengepolitikken og reform av selskapsstyring.

Imidlertid har BOJs nylige renteøkning endret denne dynamikken.

“Spillets regler har definitivt endret seg, spesielt rundt kurser og valuta,” bemerket Kirk.

Investorer revurderer nå sin sektorposisjonering i lys av det nye økonomiske miljøet.

Skift til innenlandske etterspørselsfokuserte aksjer

Til tross for de kraftige nedgangene er det en sølvkant i denne reposisjoneringen.

Investorinteressen i Japans små- og mellomstore selskaper er på vei oppover for første gang på rundt tre år.

Disse selskapene, med høyere eksponering mot innenlandsk etterspørsel og redusert sårbarhet for valutasvingninger, blir mer attraktive for investorer.

Kirk fremhevet at “folk nå ser etter områder som er mer innenlandsk etterspørselsfokusert, og det setter virkelig interessen tilbake på Japans små og mellomstore selskaper.”

Kirk skisserte to mulige årsaker bak den nåværende revurderingen etter BOJs renteøkning.

For det første er det skepsis blant investorer til japansk økonomis evne til å håndtere en styringsrenteøkning på 25 eller 50 basispunkter.

For det andre er det bekymringer om lønnsomheten til japanske selskaper med yenen som handles under 150 mot dollaren. Per nå handles yenen til 149,4 mot dollaren, etter å ha falt under 150-nivået siden BOJ-beslutningen onsdag.

Japans markeder var Asias beste prestasjoner i fjor og holdt seg sterke frem til juni i år.

Den siste nedturen markerer et betydelig skifte, men analytikere som Kirk mener at markedets rallyhistorie ikke er helt ødelagt.

I stedet utvikler fortellingen seg, og denne utviklingen vil sannsynligvis bli ledsaget av fortsatt volatilitet og aggressiv sektorrotasjon.

Revurderingen fra investorer indikerer et søk etter nye muligheter i et økonomisk landskap i endring.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.