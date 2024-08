Kryptovalutamarkedet har opplevd betydelig uro den siste tiden, noe som har ført til omfattende likvideringer og prisfall på store mynter.

Midt i denne volatiliteten har imidlertid Poodlana, et nytt kryptovalutaprosjekt, fortsatt å tiltrekke seg betydelige investeringer, og har overgått $4,2 millioner i forhåndssalgsfasen.

Denne artikkelen utforsker virkningen av den nylige markedsnedgangen, detaljene i Poodlana-forsalget og de bredere markedsforholdene som påvirker denne utviklingen.

Uro i kryptomarkedet og likvideringer

Begynnelsen av august så en kraftig nedgang i kryptovalutamarkedet, med store mynter som Bitcoin, Ethereum og Solana som led betydelige tap.

Spesielt Bitcoin falt til $62 000, det laveste siden midten av juli, og utløste $312 millioner i likvideringer som primært påvirker lange posisjoner i henhold til CoinGlass-data. Og selv om den siden har gått tilbake til rundt $64.349, er markedsstemningen fortsatt bearish.

Ethereum og Solana møtte også bratte nedganger, med Ethereum som gikk tilbake til $3000-nivået før det gikk tilbake til rundt $3148 og Solana stupte til $160 før det gikk tilbake til rundt $163 ved pressetidspunktet.

Denne markedsomfattende nedgangen resulterte i et fall til $2,3 billioner i den globale markedsverdien for kryptovaluta, ledsaget av et samlet fall på 5,7 %.

Nøkkelfaktorer som bidrar til denne nedgangen inkluderer utgivelser av økonomiske data, geopolitiske spenninger i Midtøsten og reaksjoner på Federal Reserves FOMC-møte.

Dow Jones og S&P 500 speilet disse bevegelsene, med betydelige tap som reflekterte investorenes uro.

Poodlanas motstandskraft i et bearish marked

Til tross for de ugunstige markedsforholdene, har Poodlana klart å tiltrekke seg betydelige investeringer i forhåndssalgsfasen.

Prosjektet, som kaller seg “The Hermès of Crypto,” har samlet inn $4 257 299,39, noe som viser solid investorinteresse.

For øyeblikket priset til $0,0375, er tokens neste trinnpris satt til å stige til $0,0416, med en forventet noteringspris på $0,060 16. august.

Poodlanas forhåndssalg har blitt strukturert for å tiltrekke ulike investeringer, og aksepterer betalinger i BASE, SOL, BNB, ETH, USDT og USDC.

Spesielt er det ingen symbolske lock-ups eller opptjeningsperioder, noe som sikrer umiddelbar likviditet for investorer. Prosjektets markedsføringsstrategi inkluderer partnerskap med store børser og påvirkere, med sikte på å posisjonere Poodlana som en fremste token i både desentraliserte og sentraliserte børser.

Med en total forsyning på 1 000 000 000 tokens og 50 % tildelt forhåndssalget, inkluderer Poodlanas veikart stakeplattformer, eksklusive flydrop og globale oppsøkende initiativer.

Denne omfattende tilnærmingen har fått oppmerksomhet selv når det bredere markedet står overfor nedadgående press, noe som understreker prosjektets appell midt i markedsusikkerhet.

Markedsutsikter og investorsentiment

Det bredere kryptovalutamarkedet forblir på kanten ettersom handelsmenn overvåker viktige støttenivåer for store mynter.

Bitcoins nylige avvisning på $70 000-nivået og påfølgende nedgang til $62 000 fremhever volatiliteten og potensialet for ytterligere nedside. Analytikere antyder at Bitcoins 99-dagers EMA rundt $63 694 er et kritisk nivå å se på, med en pause under som signaliserer potensielle nedganger til $55 000.

Ethereum speiler Bitcoins bane, med prishandlingen nå rettet mot støttenivået på $3 000. En pause under dette kan føre til at Ethereum tester lavere nivåer rundt $2 850 på nytt.

I mellomtiden har Solana og andre altcoins som XRP og Dogwifhat opplevd betydelige tap, noe som gjenspeiler markedets generelle bearish sentiment.

Geopolitiske spenninger, spesielt mellom Israel og Iran, har forverret markedsvolatiliteten, noe som har bidratt til kraftige prisfall og likvideringer.

Generelt forblir langsiktige utsikter forsiktig optimistiske, med noen analytikere som spår potensielle bullish katalysatorer som det kommende amerikanske valget og utsiktene til en suveren Bitcoin-reserve.

Til tross for dette, fremhever Poodlanas vellykkede forhåndssalg den fortsatte interessen for innovative prosjekter innen kryptoområdet.

Hvis du er interessert i Poodlana, kan du besøke deres offisielle nettside for å delta i forhåndssalget.

Utøv imidlertid alltid due diligence før du investerer i kryptoprosjekter på grunn av deres høye markedsvolatilitet, noe som gjør dem til høyrisikoinvesteringsmidler.

Denne artikkelen er et samarbeid mellom våre Redaktører og våre Partnere, og den kan inneholde sponset reklameinnhold og lenker. Innholdet er ikke ment som økonomisk råd og er kun til informasjonsformål.