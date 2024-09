BlackRock-sjef kaller Bitcoin et legitimt finansielt instrument: hva betyr det for Poodlana?

Larry Fink, administrerende direktør i BlackRock Inc, innrømmet at hans mening om Bitcoin var feil for fem år siden og BTC er et “legit finansielt instrument”.

Verdens største kryptovaluta etter markedsverdi har vært ganske volatil de siste månedene, med prisen som har nådd det høyeste på $73 000 og deretter falt ned til rundt $55 000.

Den handles for øyeblikket i overkant av $60 000.

Fink ser på Bitcoin som “digitalt gull”

Fink tror nå på Bitcoin som en eiendel du investerer i “når du er mer redd når land forringer valutaen sin med store underskudd”.

BlackRock-sjefen ser på BTC som “digitalt gull” som gir mer finansiell kontroll til sine investorer.

Den administrerende direktøren gjentok sin positive holdning til Bitcoin på CNBCs “Squawk on the Street” denne uken. Og her er grunnen til at det også kan være positivt for slike som Poodlana (POODL).

Bitcoins styrke kan gjenspeiles i Poodlana

Denne artikkelen er et samarbeid mellom våre Redaktører og våre Partnere, og den kan inneholde sponset reklameinnhold og lenker. Innholdet er ikke ment som økonomisk råd og er kun til informasjonsformål.