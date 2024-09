Kornfutures stuper under $4 per skjeppe: Markedet står overfor de laveste nivåene på fire år

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Kornfutures har stupt under $4 per skjeppe i august, og nådde sitt laveste merke på over fire år.

Denne dramatiske nedgangen har uroet maismarkedet, drevet av et delikat samspill av rikelig tilbud og svak etterspørsel. Med betydelige endringer i globale lagre og produksjonsprognoser, navigerer maismarkedet i en periode med økt usikkerhet.

Økt tilbud og lavere etterspørsel

US Department of Agriculture (USDA) har spådd en bemerkelsesverdig økning i verdensomspennende maislagre for produksjonsåret 2024/2025, og spår en økning til 311,6 millioner tonn fra 309,1 millioner tonn året før.

I tillegg er produksjonsprognosene oppjustert til 1,23 milliarder tonn.

Denne økningen i tilbudet har forstyrret markedsdynamikken, noe som har nødvendiggjort en revurdering av balansen mellom tilbud og etterspørsel.

Flere faktorer har bidratt til de fallende maisprisene. Langsomt eksportsalg har ikke innfridd forventningene, noe som førte til bekymringer om overskudd.

Den forestående inngangen til Brasil, en stor konkurrent i det globale maismarkedet, har forsterket prispresset ytterligere. Økonomisk usikkerhet, inkludert frykt for en amerikansk resesjon og fallende gårdsinntekter, har forsterket markedets utfordringer.

Den nåværende markedsstemningen er full av forsiktighet.

Den truende trusselen om overforsyning utgjør betydelige utfordringer for maisdyrkere og -handlere.

Svak etterspørsel, kombinert med et ustabilt økonomisk klima, har skapt en prekær situasjon i maismarkedet.

Utsiktene for global kornproduksjon ble revidert opp

Midt i uroen i maismarkedet har Food and Agriculture Organization (FAO) oppdatert sin prognose for global kornproduksjon i 2024.

FAO spår nå en økning på 7,9 millioner tonn (0,3%) over julis estimat, og bringer den totale produksjonen til et historisk høydepunkt på 2854 millioner tonn.

Denne revisjonen tilskrives i stor grad forbedrede prognoser for sekundære korn, inkludert mais og hvete, som har økt med henholdsvis 0,4 % og 0,3 %.

Forbedrede prognoser for sekundære kornsorter skyldes først og fremst bedre avkastning enn forventet i Argentina og Brasil. Til tross for dette anslås Brasils maisproduksjon å være betydelig lavere enn rekordnivåene som ble oppnådd i 2023.

I tillegg har prognosene for maisproduksjonen i Tyrkia og Ukraina blitt løftet, og oppveier nedgangen i Indonesia, Sør-Afrika og Pakistan, hvor tørre forhold og fallende priser har påvirket avling og planting.

Hvete- og risproduksjonstrender

FAO har også revidert sine spådommer for global hveteproduksjon oppover, drevet av sterkere utsikter i Asia, spesielt Pakistan, hvor det forventes enestående produksjonsnivåer for hvete.

Motsatt har hardt vær i viktige hvetedyrkende regioner i den russiske føderasjonen dempet den globale hveteproduksjonsøkningen.

Siden juni har FAOs prognose for global risproduksjon for sesongen 2024/25 sett mindre justeringer, med en anslått 0,9 % økning til en ny topp på 535,1 millioner tonn paddyris.

Globalt kornforbruk i 2024/25 anslås å nå 2 856 millioner tonn, opp 0,2 % fra juni og 0,5 % høyere enn året før. Økt bruk av sekundære korn, som mais og bygg, til fôr- og matkonsum, understreker den skiftende dynamikken i globale kornmarkeder.

Den nåværende nedgangen i kornfutures fremhever den intrikate balansen mellom tilbud og etterspørsel og eksterne markedskrefter. Ettersom maismarkedet fortsetter å utvikle seg, må interessenter være årvåkne og tilpasningsdyktige for å navigere i utfordringene og mulighetene fremover.

