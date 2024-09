RBC oppgraderer Lockheed Martin til å overgå med et prismål på $600: Bør du legge det til porteføljen din?

Lockheed Martin Corp (NYSE: LMT), luftfarts- og forsvarsmajoren, mottok nylig en betydelig oppgradering fra RBC Capital, og løftet aksjen til “Outperform” fra “Sector Perform” med et revidert kursmål på $600, opp fra $500.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Gjenopptatt levering av F-35 et stort løft

Copy link to section

Denne optimistiske revisjonen forventer mer enn 9 % oppside, drevet av positiv salgsvekstdynamikk og en attraktiv verdivurdering.

Analytikerne pekte på Lockheeds forbedrede leveringsplaner for F-35 jagerfly og en robust etterspørsel etter sine avanserte missilsystemer som nøkkeldrivere for denne fornyede tilliten.

Oppgraderingen fra RBC er underbygget av den vellykkede gjenopptakelsen av F-35-leveranser forrige måned, som er avgjørende for å øke Lockheeds kontantstrøm.

RBC-estimater antyder levering av 95 F-35-jetfly for 2024, noe som indikerer sterke produksjonsevner og lagerstyring.

Denne gjenoppblomstringen av F-35-leveranser er avgjørende, ikke bare for inntektene, men også for å opprettholde Lockheeds konkurransefortrinn innen luftfartsforsvar.

Samtidig forventes Lockheeds missil- og brannkontrollsegment (MFC) å se fortsatt vekst.

Denne enheten, ansvarlig for systemer som HIMARS og Javelin-missiler, drar direkte fordel av økte amerikanske og allierte militærutgifter, som drives av økte globale sikkerhetsbekymringer.

RBCs analytikere, etter å ha tilbrakt to dager med Lockheeds ledelse, uttrykte høy tillit til den vedvarende veksten i MFC-segmentet, støttet av investeringer i flere forsvarsprogrammer.

Bank of America oppgraderte Lockheed til “Kjøp”

Copy link to section

Andre store finansinstitusjoner, inkludert Bank of America og TD Cowen, har tilsvarende optimistiske synspunkter. Den 30. juli oppgraderte Bank of America Lockheed til “Kjøp”, og projiserte et prismål på $635, og anerkjente det akselererte inntjeningspotensialet midt i økende F-35-leveranser og sterk global etterspørsel.

TD Cowens nylige oppgradering til “Kjøp” med et prismål på $560 etter forsvarsdepartementets godkjenning av gjenopptatte F-35-leveranser spiller også inn i den bredere fortellingen om utvinning og vekst.

De bemerket spesifikt omstart av leveranser under Technology Refresh 3 (TR-3)-programmet, som forbedrer F-35s teknologiske evner, og sikrer at Lockheed forblir i forkant av militær luftfartsteknologi.

Lockheeds resultat for 2. kvartal

Copy link to section

Denne mengden av oppgraderinger og positive analytikerrapporter kommer på baksiden av Lockheed Martins sterke resultatrapport for 2. kvartal. Selskapet postet en ikke-GAAP EPS på 7,11 dollar, bedre enn forventningene med 0,66 dollar, med inntekter opp 9 % i forhold til 18,1 milliarder dollar.

Disse tallene slår ikke bare analytikeres anslag, men indikerer også robust operasjonell effektivitet og økende markedsetterspørsel etter Lockheeds tilbud.

Operasjonelle høydepunkter inkluderer det betydelige etterslepet på nesten 160 milliarder dollar, noe som gjenspeiler pågående og nye kontraktsoppdrag som er mer enn det dobbelte av den årlige omsetningen.

Lockheeds segmentresultater for kvartalet illustrerer ytterligere dens imponerende vekst. Luftfartssegmentet hadde en økning på 6 % i nettoomsetning, mens segmentet Missiler og brannkontroll rapporterte en økning på 13 %, drevet av økt produksjon av missilsystemer.

Segmentene Rotary og Mission Systems og Space rapporterte også betydelige salgsøkninger, noe som understreker selskapets diversifiserte styrke på tvers av flere domener innen forsvarsteknologi.

Selskapets strategiske initiativ, inkludert betydelige investeringer i digitale teknologier og AI, forbedrer produkttilbudet og operasjonelle evner.

Dette er tydelig fra integreringen av AI i plattformer som Aegis Combat System og fremskritt innen hypersoniske teknologier, og posisjonerer Lockheed som en leder innen neste generasjons forsvarsteknologi.

Ettersom Lockheed fortsetter å utvide sitt teknologiske og operasjonelle fotavtrykk, er de økonomiske utsiktene fortsatt sterke. Selskapet har hevet sin helårsveiledning for salg, segmentets driftsresultat og EPS, noe som reflekterer tillit til fortsatt vekst og lønnsomhet.

Med tanke på Lockheed Martins strategiske fremskritt, robuste økonomiske resultater og gunstige analytikeroppgraderinger, er selskapet godt poetisert for fremtidig vekst.

Disse grunnleggende styrkene gir et solid bakteppe når vi nå ser på de tekniske aspektene ved Lockheeds aksjeytelse. La oss fordype oss i diagrammene for å se den potensielle banen til Lockheed Martins aksje i lys av den nylige positive utviklingen.

Bullish momentum etter 2-års avstandsbundet bevegelse

Copy link to section

Etter å ha handlet i en rekkevidde på $400 til $500 i mer enn to år, brøt Lockheed Martins aksje endelig over den øvre delen av dette området forrige måned etter at selskapet annonserte inntjeningen for andre kvartal.



LMT-diagram av TradingView

Siden den gang har den sterke vist sterkt bullish momentum på tvers av alle tidsrammer, selv om den står overfor noe motstand ved handel over $550. Derfor har investorer som fortsetter å være positive på aksjen, som en rekke analytikere, to valg på hendene akkurat nå.



For det første kan de vente på at aksjen går litt tilbake og kjøpe den nær $520-nivået. For det andre kan de kjøpe aksjen hvis den gir en daglig lukking over $550.

Traders som har et bearish syn på aksjen, må avstå fra å åpne en shortposisjon med mindre den begynner å vise svakhet, noe som vil bli tydelig hvis den faller under sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt eller det nedre båndet til sin 25-dagers Donchian-kanal.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.