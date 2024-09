Singapore debuterer passfri biometrisk immigrasjonsbehandling på Changi flyplass

I et forsøk på å strømlinjeforme og fremskynde immigrasjonsprosessen, har Singapore lansert en banebrytende rettssak som lar visse passasjerer klarere immigrasjon på Changi flyplass uten å bruke tradisjonelle pass.

Dette initiativet utnytter biometriske data – som ansikts- og øyegjenkjenning – for å forenkle grensekontrollen, og markerer et betydelig skritt i Singapores bredere innsats for å modernisere flyplassdriften.

Reduser ventetiden for immigrasjon med 40 %

Fra og med mandag kan innbyggere i Singapore som ankommer Changi lufthavns terminal 3 omgå konvensjonelle passkontroller gjennom et nytt «token-less clearance»-system.

Dette programmet, som bruker avansert øye- og ansiktsgjenkjenningsteknologi, lover å redusere ventetidene for immigrasjon med opptil 40 %.

Innen september vil systemet utvides til alle terminaler på Changi flyplass og vil også bli implementert på Seletar flyplass og Marina Bay Cruise Center innen desember 2024.

Det nye biometriske systemet er tilgjengelig for Singapore-borgere, fastboende og langtidspassinnehavere.

I tillegg kan utlendinger som reiser fra Singapore bruke systemet hvis de tidligere har registrert biometriske data – som iris-, ansikts- og fingeravtrykkdata – ved manuelle immigrasjonstellere.

Imidlertid er barn under seks år ekskludert fra dette programmet og må fortsette å bruke manuelle baner for immigrasjonsbehandling.

Immigration & Checkpoints Authority (ICA) i Singapore har introdusert dette biometriske systemet som en del av sitt «New Clearance Concept», som reflekterer et betydelig grep mot fullautomatisering av grensesikkerhet.

ICA har som mål at 95 % av reisende skal bruke automatiserte kjørefelt tidlig i 2026, mens de resterende 5 % omfatter de som ikke er kvalifisert for biometrisk godkjenning, for eksempel svært små barn.

Selv om det har vært en viss motstand mot det biometriske behandlingssystemet, hevder myndighetene at det øker både sikkerheten og effektiviteten, noe som markant forbedrer reiseopplevelsen.

QR-kodeklarering ved landsjekkpunkter

I tillegg til biometrisk behandling har Singapore også rullet ut en passfri godkjenningsmetode som involverer egengenererte QR-koder ved landsjekkpunkter.

Siden mai har reisende kunnet bruke QR-koder for å gå inn og ut gjennom to landsjekkpunkter mellom Singapore og Malaysia.

Dette systemet er utformet for å håndtere grenseoverganger der det ikke er mulig å varsle på forhånd om reisendes bevegelser.

Både de biometriske og QR-kodesystemene er en del av Singapores bredere strategi for å modernisere og effektivisere grensekontrolloperasjoner. Disse innovasjonene er rettet mot å håndtere økende reisevolum og møte utfordringer fra en aldrende arbeidsstyrke.

Singapores forsøk på biometrisk prosessering gjenspeiler en voksende global trend. Sumesh Patel, Asia-Pacific-president for SITA, bemerker at omtrent 85 % av flyplassene over hele verden forventes å ta i bruk en eller annen form for biometrisk behandling i løpet av de neste tre til fem årene.

Denne teknologien er klar til å forbedre sikkerheten, redusere ventetider og forbedre den generelle reiseeffektiviteten.

Ettersom Singapore leder an innen grensekontrollinnovasjon, kan den vellykkede implementeringen sette en presedens for andre land.

Effektiviteten til disse initiativene kan føre til en bredere global bruk av biometriske og andre passfrie metoder, og potensielt forandre fremtiden for internasjonale reiser.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.