Japan leder oppgangen i Asia etter kaoset mandag, men analytikere advarer om at volatiliteten vil vedvare

Japanske aksjer handlet høyere tirsdag, noe som førte til oppgang over hele Asia da de kom seg betraktelig etter et globalt markedssalg på mandag som utslettet milliarder globalt.

Nikkei-aksjen i Tokyo stengte 10,2 % høyere tirsdag, og gjenopprettet en stor del av tapene den pådro seg dagen før, da den falt med nesten 13 %.

Nedgangen skjedde midt i et vilt salg utløst hovedsakelig av svake amerikanske jobbdata som antydet at økonomien er på vei mot resesjon og forutsetter en rekke rentekutt fra Federal Reserve.

Økningen i rentene i Japan førte ytterligere til avviklingen av yen-bærehandelen. Topix stengte 9,30 % høyere.

Sør-Koreas Kospi-indeks steg over 3 %, noe som bidro til en bredere regional bedring etter en tre-dagers nedgang.

Indias BSE Sensex åpnet 1 % høyere fra forrige dags avslutning på 78 759,40 – et nivå den nådde etter å ha falt 2,7 % på mandag.

Yenen stabiliserte seg på rundt 144,607 yen etter å ha steget kraftig de siste ukene.

I USA var futures knyttet til S&P 500 opp 1,5 %, mens den teknologitunge Nasdaq 100 hadde steget med 2,1 % før åpningen i New York.

Futures for Euro Stoxx 50 og FTSE var opp 1 %.

Tomo Kinoshita, en global markedsstrateg hos Invesco Asset Management i Tokyo sa til Bloomberg:

Etter hvert som japanske aksjer stiger, vil resten av de asiatiske markedene sannsynligvis komme seg sammen i dag.

Ettersom omfanget av Japans aksjekursnedgang i går viste seg å være mye mer enn Europa og USA, erkjenner markedsaktørene nå at Japans markedskorreksjon i går var overdreven.

Volatiliteten i Japan, verden, vil sannsynligvis forbli, analytikere advarer mot å juble ennå

Globale markeder har vært preget av en ekstrem form for volatilitet, spesielt siden fredag da amerikanske jobbdata ble offentliggjort.

CBOE-volatilitetsindeksen basert på S&P 500 nådde mandag 60, og nådde det høyeste nivået siden markedet stupte under pandemien i 2020. Den avkjølte seg senere til 23.

Mohamed A El Erian, sjeføkonomisk rådgiver i Allianz, sa:

Når aksjer hopper tilbake, ledet av Japan, vil mange bli fristet til å avfeie volatiliteten de siste dagene som typisk for den ville vesten til mindre flytende, handelsledede markeder. En bedre tilnærming ville være å fokusere på viktigheten av å gjenopprette de doble ankrene til solid vekst og troverdig sentralbankpolitikk.

Den brede konsensus blant analytikere er at den ekstreme markedsreaksjonen på mandag sannsynligvis var drevet av en kombinasjon av tvunget eller teknisk salg og algoritmiske handelsprogrammer som reagerte på en kraftig økning i yenen.

Analytikere mener at det grunnleggende ikke endret seg vesentlig i løpet av helgen for å rettferdiggjøre et så dramatisk salg, noe som indikerer at nedgangen var mer teknisk.

Til tross for oppgangen tirsdag, er det en forventning om at markedene vil forbli volatile.

Analytikere fra UBS Chief Investment Office skrev i en forskningsrapport tirsdag at kortsiktig volatilitet i det japanske aksjemarkedet fortsatt er ettersom markedet nå tror at den amerikanske dollaren ennå ikke har stabilisert seg mot den japanske. yen.

“Det er for tidlig å konkludere med at det japanske aksjemarkedet har truffet en bunn,” sa de, og la til at en eventuell bedring sannsynligvis først vil skje etter at japanske bedrifter rapporterer inntjening for første halvår i oktober, eller til og med etter det amerikanske presidentvalget i november.

Analytikere i Asia anbefaler å fokusere på defensive aksjer med kvalitet og utbytteavkastning i denne perioden med markedsustabilitet.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.