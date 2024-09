Reserve Bank of Australia holder styringsrenten uendret på 12-års høyeste

Reserve Bank of Australia lot rentene være uendret på 4,35 % på et 12-års høydepunkt, og sa at inflasjonen fortsatt var for høy og kom ned saktere enn forventet.

Sentralbanken holdt styringsrenten for et sjette møte på rad tirsdag i et trekk som var allment forventet etter at inflasjonen i juni i stor grad oppfylte RBAs prognoser og markedsuroen begynte å spre seg over hele verden.

“Inflasjonen har falt betydelig siden toppen i 2022, ettersom høyere renter har jobbet for å bringe samlet etterspørsel og tilbud nærmere balanse. Men inflasjonen er fortsatt et stykke over midtpunktet på 2–3 prosent målområdet,” RBA sa.

RBA sa at de siste anslagene viser at det vil ta litt tid før inflasjonen er bærekraftig innenfor målområdet.

Data har forsterket behovet for å være på vakt mot oppsiderisikoer for inflasjon og styret utelukker ikke noe inn eller ut. Politikken må være tilstrekkelig restriktiv inntil styret er sikker på at inflasjonen beveger seg bærekraftig mot målområdet.

Den spådde at inflasjonen ville gå tilbake til målområdet på 2–3 % sent i 2025 og nærme seg midtpunktet i 2026.

Den australske dollaren beveget seg høyere mens avkastningen på politikksensitive treårige obligasjoner reduserte et tidligere fall rett etter beslutningen, da handelsmenn trimmet innsatsen på aggressive rentekutt i år.

Utsiktene er fortsatt svært usikre: RBA

RBA sa at de økonomiske utsiktene forble usikre og nyere data har vist at prosessen med å returnere inflasjonen til målet har vært “sakte og humpete”.

Den bemerket at revisjoner av forbruk og sparing, høye enhetslønnskostnader og vedvarende inflasjon, spesielt i tjenestesektoren, antyder potensiell inflasjonsrisiko. Selv om lønnsveksten har nådd toppen, er den fortsatt uholdbart høy i forhold til produktivitetsutviklingen.

Videre sa den økonomisk aktivitet viser svakt momentum, med langsom BNP-vekst, økende arbeidsledighet og forretningspress, noe som indikerer potensial for langvarig dempet produksjon og forverring av arbeidsmarkedet.

“Globalt har finansmarkedene vært volatile i det siste og den australske dollaren har svekket seg. Geopolitisk usikkerhet forblir høy, noe som kan ha implikasjoner for forsyningskjeder,” heter det.

Analytiker synspunkter og prognose

Analytikerkommentarer reflekterte at selv om det ikke ville ha vært et fornuftig tidspunkt å heve renten, kan RBA, i sin forsiktighet, ha forkastet optimismen båret av svakere Q2-inflasjon.

ING Think sa at mens forrige måned hadde spådd en renteøkning på dette møtet, lå prognosen i filler fra og med mandag.

Med henvisning til markedsuroen etter de amerikanske jobbdataene, avslo den at ingen fornuftig sentralbank ville ha hevet renten mot det bakteppet, og det var “verken overrasket eller skuffet” at RBA lot kontantrenten være uendret.

Forsknings- og analysefirmaet sa imidlertid at markedets fortsatte optimisme for rentekutt ved årsskiftet virket koblet fra guvernør Michele Bullocks vurdering av inflasjonsrisiko.

“Kontantrentefutures har priset inn omtrent 90 % sjanse for et rentekutt på 25 bp innen møtet 10. desember. Det kan fortsatt være en bakrus fra markedsuroen de siste dagene, og vi forventer en ytterligere tilbakegang av den overdrevne panikken som grep markedene denne mandagen da kontantrentefutures var nær prising i to kutt innen desember.”

“Etter vårt syn ser selv et enkelt kutt i desember for mye for tidlig ut, og våre reviderte prognoser for kontantrenter, som vil kutte ned til 4,35 % av vår høyeste kontantrenteprognose (vi tidligere hadde antatt at dette ville nå 4,6 %), vil ikke vurdere rentekutt til en gang i 2025.”

