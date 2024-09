Pakistan sikrer seg gjeldsoverføring på 12 milliarder dollar fra Kina, Saudi-Arabia, UAE

For å stabilisere økonomien har Pakistan sikret seg en avtale med Kina, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater om å rulle over 12 milliarder dollar i gjeld i ett år.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Denne økonomiske livslinjen faller sammen med den forventede godkjenningen av en redningspakke på 7 milliarder dollar fra Det internasjonale pengefondet (IMF), som er planlagt til senere denne måneden.

Den kombinerte innsatsen tar sikte på å gi Pakistan den nødvendige økonomiske bufferen for å navigere i sine økonomiske utfordringer.

IMFs hovedstyre skal etter planen møtes 28. august for å godkjenne den utvidede fondfasiliteten på 7 milliarder dollar for Pakistan. Finansminister Muhammad Aurangzeb bekreftet at det ikke er noen forsinkelse i møtet, noe som stopper spekulasjonene om tidspunktet for denne kritiske godkjenningen.

IMFs godkjenning er betinget av at Pakistan sikrer finansieringsforpliktelser fra sine tre tradisjonelle kreditorer.

Styrkede valutareserver

Copy link to section

Pakistans valutareserver har forbedret seg sammenlignet med for ett år siden. Til tross for dette identifiserte IMF et finansieringsgap på 3-5 milliarder dollar over den treårige programperioden, ansett som håndterbart av finansministeren.

Pakistan har mottatt et tilbud fra en utenlandsk forretningsbank, men regjeringen venter på IMF-styrets godkjenning før de ber långiveren redusere de tilbudte rentene.

Standard Chartered Bank har tilbudt et lån på mindre enn 400 millioner dollar, men til en tosifret rente som Pakistan ikke har råd til.

Pakistans kredittvurdering

Copy link to section

Fitch har forbedret Pakistans kredittvurdering med ett hakk, og hevet den fra CCC til CCC+, selv om den fortsatt er under investeringsgrad.

Denne oppgraderingen blir sett på som et positivt skritt mot å oppnå makroøkonomisk stabilitet. Sentralbanken har også kuttet renten med 1 %, et annet kritisk element for stabilitet.

Finansminister Aurangzeb uttrykte håp om at Pakistans kredittvurderinger ville forbedres ytterligere innen utgangen av året.

En høyere rating vil gi Pakistan tilgang til internasjonale kapitalmarkeder og utstede statsobligasjoner til lavere priser enn gjeldende CCC+-rating. Standard og Poor’s har imidlertid ennå ikke forbedret Pakistans CCC+-rating.

Utstedelse av Panda-obligasjoner

Copy link to section

Pakistan planlegger også å utstede Panda-obligasjoner i de kinesiske markedene, med hjelp fra en kinesisk finansrådgiver.

Transaksjonen forventes å være fullført innen utgangen av dette året eller tidlig i 2025.

Regjeringen vurderer også å ansette en annen kinesisk finansrådgiver for å sikre en energigjeldsrullering. Pakistan har bedt om en fem års forlengelse for energigjelden, men forhandlinger pågår.

Regjeringen har også satt i gang et privatiseringsprogram og gjennomfører en øvelse for å legge ned eller slå sammen departementer. Aurangzeb understreket behovet for å tilpasse den føderale regjeringen i riktig størrelse som en del av disse kostnadsbesparende tiltakene.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.