Saudi Aramco øker eierandelen i Petro Rabigh fra Sumitomo for 702 millioner dollar

Saudi Aramco har gått med på å kjøpe en eierandel på 22,5 % i det petrokjemiske joint venture-selskapet Petro Rabigh fra Japans Sumitomo Chemical for 702 millioner dollar, som annonsert i en felles uttalelse onsdag.

Aramco og Sumitomo Chemical med hovedkontor i Tokyo eier for tiden 37,5 % av aksjene i Petro Rabigh, som ble notert på Saudi-børsen i 2008.

Ved gjennomføring av transaksjonen, som er priset til SAR7 per aksje, vil Aramco bli Petro Rabighs største aksjonær med en eierandel på ca. 60 %, mens Sumitomo Chemical vil beholde en eierandel på 15 %.

Avtale for å hjelpe Aramcos ekspansjon nedstrøms

I henhold til vilkårene i avtalen vil alle inntekter som Sumitomo Chemical mottar fra salget bli sprøytet inn i Petro Rabigh, gjennom en mekanisme som skal avtales med JV.

Aramco vil også gi ytterligere midler til Petro Rabigh, via en mekanisme som også skal avtales, som matcher $702 millioner fra Sumitomo Chemical for å forbedre Petro Rabighs finansielle stilling og støtte Petro Rabighs fremtidige strategi, og bringe den samlede injeksjonsbeløpet til US$1,4 milliarder.

I tillegg har Aramco og Sumitomo Chemical blitt enige om en gradvis fraskrivelse av aksjonærlån på 750 millioner dollar hver, noe som resulterer i en direkte reduksjon på 1,5 milliarder dollar i Petro Rabighs forpliktelser.

Disse tiltakene forventes å forbedre Petro Rabighs balanse og kontantlikviditet som en del av en utbedringsplan som Aramco og Sumitomo Chemical har til hensikt å utforske sammen med Petro Rabigh.

Det inkluderer også initiativer for å oppgradere raffineriet for å bidra til å forbedre lønnsomheten til virksomheten, sa Saudi Aramco.

Avtalen er også i tråd med Aramcos nedstrømsutvidelse og Sumitomo Chemicals flytting bort fra råvarekjemikalier mot spesialkjemikalier.

Oljegiganten annonserte tirsdag et 3,36 % fall i nettoresultatet til 29,07 milliarder dollar i kvartalsresultatene for april til juni for kalenderåret 2024, sammenlignet med 30,08 milliarder dollar i samme kvartal året før.

Selskapet har økt fokus på gassprogrammet og utvidelsen av sin nye energiporteføljevirksomhet.

Hussain A. Al Qahtani, Aramcos senior visepresident for drivstoff, sa:

Aramco fortsetter å identifisere muligheter for å styrke sin nedstrøms verdikjede, sikre plassering av sin oppstrøms råolje hos tilknyttede raffinerier, og konvertere flere av sine hydrokarboner til høyverdige materialer. Ved å øke vår eierandel forventer vi å oppnå en enda tettere integrasjon med Petro Rabigh og lette dens snustrategi.”

Seiji Takeuchi, Sumitomo Chemicals øverste administrerende direktør, sa:

Midt i det utviklende forretningslandskapet i både raffinerings- og petrokjemisk sektor, har Aramco og Sumitomo Chemical vurdert alternativer for å finne en passende snustrategi for Petro Rabigh. Vi tror denne transaksjonen vil forbedre Petro Rabighs finansielle stilling betydelig.

Strategisk betydning av Petro Rabigh

Avtalens strategiske betydning ble understreket av Aramcos forpliktelse til å styrke nedstrømsvirksomheten og Sumitomo Chemicals fokus på spesialkjemikalier med høyere marginer.

Prosjektet ble startet som et joint venture mellom Saudi Aramco og Sumitomo Chemical i 2005.

Den innledende fasen av prosjektet, kjent som Petro Rabigh fase I, innebar en investering på rundt 10 milliarder dollar.

Dette raffineriet konverterer råolje til en rekke raffinerte produkter, inkludert bensin, diesel og nafta, og er i stand til å behandle 400 000 fat råolje per dag.

Petro Rabigh spiller en avgjørende rolle i den saudiarabiske økonomien ved å skape arbeidsplasser, støtte lokale industrier og bidra til økonomisk diversifiseringsinnsats i tråd med Saudi Vision 2030.

For Saudi Aramco representerer prosjektet et strategisk grep for å integrere sin oppstrøms råoljeproduksjon med nedstrøms raffinering og petrokjemisk virksomhet, og dermed øke verdiskapingen over hele hydrokarbonkjeden.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.