Dogizen, en stigende stjerne i kryptospillområdet, fanger oppmerksomhet akkurat da milliardær Elon Musk bekrefter sin støtte til det bredere kryptovalutamarkedet.

Advertisement Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Under et nylig rally i Pennsylvania fremhevet Musk potensialet til kryptovalutaer for å forbedre individuell frihet, ved å holde seg nøytral på XRP, men gjenta sin talsmann for desentralisert finans.

Advertisement

Kommentaren hans vakte begeistring over hele kryptosamfunnet, med altcoins, inkludert Ethereum, som opplevde gevinster.

Samtidig fremstår Dogizen som en spillskifter i play-to-earn (P2E)-økosystemet, og trekker inn en enorm brukerbase og betydelige investeringer.

Elon Musks holdning til XRP

Copy link to section

Da han ble spurt om reguleringer av kryptovaluta i USA og den potensielle bruken av XRP Ledger av finansinstitusjoner, forble Elon Musk nøytral til XRP, men ga uttrykk for sin støtte til det bredere kryptovalutamarkedet.

Tesla-sjefen fremhevet at “krypto, i sin natur, hjelper med individuell frihet.”

Denne optimismen ga gjenklang i det digitale aktivaområdet, der altcoins ledet markedsoppgangen og presset prisene høyere.

Under sin Pennsylvania-turné fortsatte Musk å støtte Donald Trump, som ifølge Polymarket får betydelig støtte når det kommende valget nærmer seg.

Elon Musk har lenge vært en sterk talsmann for kryptovaluta, spesielt Dogecoin (DOGE) og Bitcoin (BTC).

Tesla, hans elbilselskap, har holdt Bitcoin på balansen i over tre år.

I tillegg antydet Musk å lede det såkalte “Department of Government Efficiency” (DOGE) hvis Donald Trump blir gjenvalgt, og refererer lekende til DOGE meme-mynten.

Hvorfor investere i Dogizen?

Copy link to section

Dogizen lanserte nylig sitt første innledende mynttilbud (ICO) på Telegram, med sin opprinnelige meme-mynt, “Treatz.”

Denne mynten har allerede tiltrukket seg betydelig interesse, og samlet inn over $700 000 i løpet av bare noen få dager.

En grunn til at Dogizen ser ut som en lovende investering er det raskt voksende fellesskapet på 1,3 millioner medlemmer, bygget rundt det vellykkede spillet.

Med flere minispill som snart skal lanseres, forventes fellesskapet å utvide seg ytterligere.

Enda mer tiltalende er Dogizen Treatz-mynten priset til bare $0,00007, noe som gjør den tilgjengelig for investorer med begrenset kapital.

For eksempel kan en investering på $10 sikre deg en betydelig eierandel – mye rimeligere sammenlignet med andre ledende kryptovalutaer som Bitcoin.

Hvis du vil lære mer om Dogizen før du foretar en investering, klikk her for å besøke prosjektets offisielle nettside.