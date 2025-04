PepeX forhåndssalg når $1,2 millioner: bør du investere nå?

PepeX, regnet som Japans svar på den ugjennomsiktige praksisen som plager meme-myntlanseringsramper som Pump.fun, skaper bølger i kryptomarkedet.

PepeX er posisjonert for å gjenopprette tilliten til rettferdige lanseringer, og retter seg mot den økende frustrasjonen rundt markedsmanipulasjon og innsidefordeler som har skjemmet sektoren, til tross for sin skala på flere milliarder dollar.

Planlagt for en utgivelse i tredje kvartal, lover plattformen en rekke funksjoner designet for å utjevne konkurransevilkårene: anti-bundling-gjennomsiktighet, sporing av utviklerlommebok, snikskytterbeskyttelse og AI-drevne token-skapingsverktøy.

Med disse mekanismene presser PepeX på å “gjøre rettferdige lanseringer rettferdige igjen” og omforme en av kryptomarkedets mest flyktige arenaer til noe mer transparent og tilgjengelig.

Forhåndssalget fortsetter

PepeXs forhåndssalg får bemerkelsesverdig trekkraft når det går inn i fase fire av sin 30-trinns, 90-dagers salgsmodell.

Lansering på $0,02 med en prisøkning på 5 % på hvert trinn, og tilbudet er satt til å avsluttes 22. juni på $0,0823 – en gevinst på 311 % fra utgangspunktet.

Prosjektet har allerede samlet inn over 1,2 millioner dollar på åpningsdagene, og gir tidlige investorer tilgang til 45 % av den totale token-forsyningen, eller 2,25 milliarder PEPX-tokens.

Den strukturerte priseskaleringen trekker oppmerksomhet fra de som søker tidlig eksponering for det som blir posisjonert som en neste generasjons meme-myntlanseringsrampe.

Etter forhåndssalget forventes PepeX å sikre oppføringer på store børser i forkant av lanseringen av plattformen, som lover AI-drevne verktøy som tar sikte på å forstyrre meme-token-lanseringsøkosystemet.

Hvorfor PepeX fanger oppmerksomhet

PepeX tiltrekker seg sterk investorinteresse ved å posisjonere seg som “verdens første AI-drevne meme-myntstarter.”

Den adresserer økende misnøye med plattformer som Pump.fun ved å fokusere på rettferdighet, åpenhet og prosjektkvalitet.

Nøkkeldifferensiatorer inkluderer et tak på 5 % på tokenbeholdning for prosjektskapere og en forhåndskostnad på $500 for å lansere et token, tiltak utformet for å avskrekke lavinnsats eller ondsinnede prosjekter og tiltrekke flere engasjerte utviklere.

Dens iøynefallende funksjon, den AI-drevne Moonshot Engine, gjør det mulig for brukere å lage tokens relativt enkelt.

AI-roboter markedsfører deretter disse tokenene på tvers av sosiale kanaler, og øker synlighet og engasjement.

Med meme-myntsektoren fortsatt trekker milliarder i volum, kommer PepeX inn på markedet i et øyeblikk da etterspørselen etter mer pålitelige og rettferdige plattformer vokser.

Kombinasjonen av teknisk innovasjon og strammere kontroller er det som gir næring til markedets entusiasme.

Er det riktig tidspunkt å investere i PepeX?

PepeXs forhåndssalg tar fart, med over 1,2 millioner dollar som allerede er samlet inn når det opprinnelige PEPX-tokenet går videre til trinn 4.

Tokenet er nå priset til $0,0232, og tilbyr potensielle kjøpere en potensiell avkastning på over 273% ved slutten av 30-trinns salget.

I trinn 1 var oppsiden så høy som 332 %, mens å gå inn på trinn 5 ville kutte den ned til omtrent 255 %.

Den avtagende avkastningen etter hvert som forhåndssalget skrider frem, presser tidlig interesse, spesielt blant de som leter etter fordeler for førstemann.

Ved direkte å takle problemer som rettferdighet og sikkerhet – områder der plattformer som Pump.fun har fått kritikk – posisjonerer PepeX seg som et seriøst alternativ i markedet for meme-myntstarter.