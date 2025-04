Ethereum (ETH), den nest største kryptovalutaen etter markedsverdi, fortsetter å gå turbulente tider i møte, med prisen fallende midt i større markedsusikkerhet.

For øyeblikket handles ETH til omtrent $1 796, en nedgang på 18 % de siste 30 dagene og betydelig lavere enn dens rekordhøye på over $4 800 nådd i november 2021.

Disse utsiktene som analytikere spår ytterligere smerte for Ethereum.

Men kan Ethereums kamper signalisere en kjøpsmulighet for investorer som ser på nye prosjekter som Bitcoin Pepe ?

Her er en Bitcoin Pepe-prisprediksjon ettersom en analytiker deler de potensielle utsiktene for ETH.

ETH-problemene blir dypere ettersom prisen faller til nær 1700 dollar

Copy link to section

Ethereums negative avkastning i 2025 fordyper fallet som har ført til en nedgang på nesten 50 % det siste året.

Selv om dette reflekterer bredere turbulens i kryptomarkedet, har ETHs underytelse i forhold til Bitcoin vært grell.

Dette betyr at den øverste altcoinen under $1 800 etterlater den under et betydelig nedsidepress.

Makroøkonomiske faktorer, inkludert inflasjonsbekymringer og skiftende investorsentiment, kan presse ETH mot støtte under 1500 dollar.

Kryptoanalytiker Ali Martinez bemerket nylig ETHs manglende evne til å bryte viktige motstandsnivåer, noe som tyder på en potensiell dump til $1100. Ethereum-hvalene har også falt med 10 % den siste måneden.

Men for kryptoentusiaster som ser på nye muligheter, kan ulempen være å stable flere mynter.

Spesielt trives ofte altcoins og meme-mynter når store eiendeler konsolideres, et bakteppe som ser at prosjekter som Bitcoin Pepe fanger oppmerksomhet.

Hva er Bitcoin Pepe?

Copy link to section

Bitcoin Pepe (BPEP) er en ny meme-mynt som får gjennomslag i forhåndssalg. Detaljer på den offisielle siden viser at denne utviklingsfasen har eksplodert, med over $6 millioner samlet inn så langt.

Interessant nok markedsfører Bitcoin Pepe seg selv som en blanding av Bitcoins sikkerhet og Solanas hastighet. Målet er å lage en meme-fokusert lag-2-løsning på Bitcoin blockchain.

PEP-20 token-standarden støtter mer enn meme-mynter – teamet ser på desentraliserte applikasjoner (dApps) på OG-blokkjedenettverket.

Bitcoin Pepe-prisprognose

Copy link to section

Til tross for ETH og lignende kamper for det meste av kryptovalutamarkedet, er det mye buzz om hva den neste oksesyklusen vil bety.

Analytikere peker på Bitcoins motstandskraft som en viktig indikator.

For øyeblikket i trinn 8 av 30, er Bitcoin Pepe priset til $0,0295.

Prisen vil stige gjennom forhåndssalget, og gir en sjanse til å gjøre en betydelig oppside før siste fase senere i kvartalet.

Gitt prisspådommer på 2x for ETH og BTC, antyder analytikere en potensiell 20x økning etter lansering for virale prosjekter som BPEP.

Hvis Bitcoin Pepe gjenspeiler eksplosive gevinster for Pepe (PEPE) ved lanseringen, eller Solana når den steg fra under $10, kan spådommer på $1 i 2025 for BPEP og $5 i neste syklus være beskjedne.

Imidlertid, som andre meme-prosjekter, vil Bitcoin Pepe stole på oppmerksomhetsvalutaen og de generelle kryptomarkedsforholdene.

Hva som skjer videre i markedet vil være avgjørende.

Lær mer om prosjektet her.