Cardano- og Ethereum-prisene forblir under press når Bitcoin Pepe stiger

Både krypto-bjellesauer og altcoins har vært på en nedadgående trend de siste månedene midt i Trumps aggressive handelspolitikk. Med et fryktnivå på 24, forblir kjøpere nølende med å satse store på sine foretrukne tokens.

Likevel har ferske prosjekter som Bitcoin Pepe opprettholdt et oppadgående momentum. Utover det makroøkonomiske kaoset, selges meme-entusiaster på sin unike infrastruktur og robuste vekstpotensial. Ved å integrere meme-kulturen i Bitcoin-nettverket får innehavere det beste fra begge verdener.

Ethereum-prisen er fortsatt under press ettersom kjøpere holder seg på sidelinjen

Copy link to section

Ethereum-prisen er fortsatt på en nedadgående trend ettersom makroøkonomisk usikkerhet holder kjøpere på sidelinjen. I følge SoSoValue hadde de 9 beste Ethereum spot-ETFene ingen daglige nettoinnstrømninger på mandag. Den nådde et lavmål på to år før den slettet noen av disse tapene for å handle til $1573 ​​i skrivende stund.

På kort sikt vil intervallet mellom $1415 og $1750 være verdt å se ettersom en korrigerende tilbakegang er sannsynlig. Men så lenge altcoinen forblir under 20-dagers EMA, forblir bjørnene i kontrollen.

Ethereum prisdiagram kilde: TradingView

Bitcoin Pepes infrastruktur sikrer store gevinster under og utover forhåndssalget

Copy link to section

Bitcoin Pepe har fanget oppmerksomheten til kryptoentusiaster; presenterer en mulighet til å være kryptomillionær under og etter forhåndssalget. Ved å integrere den ultrapopulære meme-kulturen med Bitcoins sikkerhet, har meme-elskere endelig fått det de alltid har savnet. Bitcoins uovertrufne sikkerhet og pålitelighet, Solanas transaksjonshastighet og lavere avgifter skaper tokenet.

På omtrent 8 uker har Bitcoin Pepes tidlige brukere allerede sikret 33,8 % i kumulative gevinster med 7 trinn som allerede er utsolgt. Ved slutten av de 30 stadiene vil de langsiktige eierne ha samlet opp til 311,4 % i gevinster.

Dessuten posisjonerer dens unike infrastruktur og viralitet den for opptil 100X vekst når den når de offentlige hyllene i Q2. Dette betyr at de tidlige brukerne som kjøpte BPEP-tokenet til startprisen på $0,021 vil se deres relativt lave kapitalinvestering vokse til millioner på relativt kort tid. Skynd deg og kjøp Bitcoin Pepe her.

Les mer: Topp 3 krypto-tokens å kjøpe dip i og snu $500 til $1000 innen mai

Symmetrisk trekantmønster peker på rekkeviddebundet handel for Cardano prisen

Copy link to section

Cardano prisdiagram Kilde: TradingView

Cardano-prisen slettet noen av tapene fra forrige økt da den falt til sitt laveste nivå siden november 2024. Til tross for den korrigerende tilbakegangen, forblir den innenfor en symmetrisk trekant; som indikerer en tautrekking mellom bjørnene og oksene.

Dessuten handler altcoinen fortsatt under 20 og 50-dagers EMA, noe som signaliserer at den ikke er ute av skogen ennå. Ettersom det makroøkonomiske kaoset vedvarer, vil Cardano prisen sannsynligvis møte motstand rundt $0,6542 på kort sikt. På den nedre siden vil bunnen siste fire måneder på $0,5136 sannsynligvis tilby stabil støtte. En ytterligere nedgang ville få bjørnene til å sikte mot den nedre sonen på $0,4587.

Les mer: Når prisene på Jasmy, Pepe og Render stiger, pass deg for en død katt som spretter