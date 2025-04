Er Bitcoin Pepe verdt å eie til tross for markedssentimentet?

Bitcoin har konsolidert seg innenfor et stramt område de siste ukene, midt i frykt for at Trump-tollsatser vil presse den amerikanske økonomien inn i en resesjon.

Eksperter, inkludert Whartons Jeremy Siegel, fortsetter imidlertid å tro at Federal Reserve vil kutte styringsrenten ytterligere i 2025.

Og når det først gjør det, vil kryptomarkedet for øvrig sannsynligvis gjenoppta sin oppadgående bane ettersom lavere priser har en tendens til å være positive for risikoaktiva.

Faktisk, når den amerikanske sentralbanken senker rentene ytterligere, vil titaner som BTC så vel som kommende meme-mynter som Bitcoin Pepe være til nytte.

Trumps skifte kan være til fordel for Bitcoin Pepe

Mens de nye tollsatsene og en påfølgende kommende handelskrig har skadet amerikanske aksjer hardt de siste ukene, fortsetter eksperter å tro at president Trump planlegger å bruke dem til å forhandle frem bedre handelsavtaler med allierte.

Faktisk kunngjorde Det hvite hus nylig en 90-dagers pause på alle gjensidige tariffer unntatt de på Kina.

Det ga markedet mer tillit til at tariffer sannsynligvis ikke er kommet for å bli.

Hvis det viser seg å være sant, og den nye administrasjonen endrer kurs for implementering av de nye tariffene, kan det rydde veien for den amerikanske sentralbanken til å senke rentene ytterligere i 2025.

Dette vil gjøre obligasjoner og sparekontoer mindre attraktive, og potensielt presse kapital til risikoaktiva som Bitcoin Pepe.

Hvis du er interessert i å lære mer om Bitcoin Pepe

Bitcoin Pepe: stor oppside fremover

Bortsett fra makromedvinden, er det mye som er spesifikt for Bitcoin Pepe selv som gjør det verdt å eie meme-mynten for 2025.

For det første er Bitcoin Pepe for tiden i forhåndssalg. Så det er ikke blant en lang liste over meme-mynter som allerede har hatt sitt øyeblikk i solen.

Den eksplosive tidlige veksten som vanligvis er assosiert med utbrudd av meme-mynter, har ennå ikke spilt ut for Bitcoin Pepe, noe som betyr at forhåndssalgsfasen tilbyr et av de få vinduene for å etablere en meningsfull posisjon foran et potensielt parabolløp.

Bitcoin Pepe har ikke engang vært notert på en kryptobørs så langt.

Når den først gjør det, vil den være mye mer tilgjengelig for globale investorer, og derfor, med større interesse, kan prisen stige betydelig i de kommende månedene.

Forhåndssalget er strukturert over 30 trinn, og har inkrementelle prisøkninger på omtrent 5 % per trinn.

I tillegg går Bitcoin Pepe kun for $0,0295 i skrivende stund.

Tokenet forventes å nå $0,0864 ved slutten av forhåndssalget, noe som innebærer enorme potensielle gevinster for tidlige deltakere.

Tokenet forventes å nå $0,0864 ved slutten av forhåndssalget, noe som innebærer enorme potensielle gevinster for tidlige deltakere.