Bitcoin Pepe-momentumet øker når eksperter velger BTC-stabilitet

Krypto-majorene er fortsatt under press ettersom frykt forblir nøkkelfølelsen i kryptovaluta-området. Entusiaster virker imidlertid optimistiske med hensyn til Bitcoin-gjenoppretting basert på stabiliteten.

Samtidig får nye prosjekter med et robust vekstpotensial innpass ettersom memeelskere skifter fokus fra meme-tokenene bygget på konseptet om en vits. Dette forklarer Bitcoin Pepe- suksessen bare to måneder etter forhåndssalget. Som verdens eneste Bitcoin meme ICO, er kryptoentusiaster begeistret over konseptet med å lansere meme-tokens på det pålitelige Bitcoin-nettverket.

Ethereum prisen under press når investorer velger Bitcoin ETFer

Som den øverste altcoinen har Ethereum-prisen en tendens til å bevege seg i takt med Bitcoins prisytelse. Men ettersom den ledende kryptoen viser tegn til bedring, er Ethereum fortsatt under press; handle under 25 og 50-dagers EMAs.

I tillegg til den makroøkonomiske usikkerheten, er det utfordringer innenfor økosystemet som også tynger de store. Deretter registrerte ETH spot-ETFer daglige netto utstrømmer på $5,98 millioner på mandag sammenlignet med BTC spot-ETF daglige innstrømmer på $1,47 millioner.

Data fra SoSoValue viser videre en rekke daglige utstrømmer siden 25. mars. I løpet av den tidsrammen har det bare vært tre økter med innstrømninger og én forekomst av nullflyter. På mandag registrerte 7 av de 8 beste ETH ETF-ene null flyter med Fidelitys FETH som rapporterte netto utstrømmer på $7,78 millioner.

På kort sikt forventer jeg at $1415 vil forbli en stabil støttesone. Mer spesifikt vil området mellom $1515 og 25-dagers EMA på $1750 være verdt å se. Dessuten må oksene tiltrekke seg nok kjøpere til å styrke Ethereum-prisen til 50-dagers EMA på $1,972 hvis gjenopprettingen skal holde.

Bitcoin Pepe blomstrer i trinn 8 når investorer skifter fokus

To måneder etter forhåndssalget blomstrer Bitcoin Pepes forhåndssalg ettersom entusiaster strømmer til for å samle BPEP-tokens til den nåværende rimelige prisen. Med de første 7 stadiene allerede utsolgt, er prosjektet som startet til en symbolsk pris på $0,0210 for øyeblikket på $0,0295 og er satt til å nå $0,0864 ved slutten av det 30-trinns forhåndssalget.

Ettersom prisen øker med omtrent 5 % for hvert trinn, har tidlige brukere allerede sikret 33,8 % i kumulative gevinster. Innen tokenet når de offentlige hyllene i Q2, vil de langsiktige eierne ha økt investeringen sin med 311,4 %. Dessuten antyder infrastrukturen og viraliteten 100X vekst i de kommende månedene.

Attraktiviteten til denne nye aktøren er i stor grad basert på dens evne til å bringe memekulturen hjem til det pålitelige Bitcoin-nettverket. Som verdens eneste Bitcoin meme ICO, har den brukt meme layer 2-løsningen for å la investorer lansere memecoins på det pålitelige nettverket.

Dessuten sikrer oppdraget med å “bygge Solana på Bitcoin” at innehaverne nyter det beste fra begge verdener; Bitcoins pålitelighet og Solanas raske transaksjoner og lavere avgifter. Mens meme-elskere hopper på denne uimotståelige muligheten, har prosjektet allerede samlet inn over 6,6 millioner dollar. Skynd deg og kjøp Bitcoin Pepe her.

Shiba Inu dumpet for sin lave likviditet

Krypto-entusiaster ser frem til en bedring etter at deres foretrukne eiendeler hadde dårlig ytelse i årets første kvartal. Imidlertid fortsetter tokens med lav likviditet som Dogecoin og Shiba Inu å lide ettersom investorer velger den stabile Bitcoin.

I løpet av de siste 24 timene har Shiba Inu-prisen falt med 1,375 som fremhevet på CoinMarketCap. Dessuten, en titt på dets daglige prisdiagram viser at den finner motstand langs 25-dagers EMA rundt $0,00001250.

Selv med en rebound forbi dette nivået, forventer jeg at meme-mynten vil fortsette å handle under det avgjørende støtte-sving-motstandsnivået på $0,00001357, ettersom kjøpere fortsatt er nølende med å plassere store innsatser på eiendelen. På den nedre siden er $0,00001025 satt til å tilby jevn støtte.

