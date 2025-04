Bitcoin Pepe forhåndssalg går fremover når kryptomarkedet reagerer på Jerome Powells siste kommentarer

Kryptomarkedene kom seg beskjedent i asiatisk handel torsdag, og tok seg opp etter et kraftig salg over natten etter at Fed-leder Jerome Powell avviste utsiktene til tidlige rentekutt mens globale markeder fortsetter å absorbere sjokket fra den siste runden med amerikanske tariffer.

Bitcoin økte 1,5 % i løpet av de siste 24 timene, og nærmet seg $84 600, ifølge CoinGecko-data.

Andre store tokens fulgte, med Ether, XRP, Dogecoin og BNB som steg mellom 1 % og 3 %. Solana presterte bedre, og hoppet 6 % for å lede rallyet ettersom risikoappetitten varsomt kom tilbake.

Fed-lederen foreslo også onsdag at kryptorelaterte reguleringer for banker kan lette i fremtiden.

Potensielt løsere kryptoreguleringer for banker kan forbedre institusjonell tilgang til digitale eiendeler, øke likviditeten, mainstream adopsjon og investortillit, positive drivere for Bitcoin og det bredere kryptovalutamarkedet.

Hvis det skjer, kan det også gi sterk fart til nye prosjekter som Bitcoin Pepe.

Powell om tariffer og kryptoforskrifter

Under sine bemerkninger understreket Powell behovet for mer tid til å vurdere de økonomiske effektene av tollsatser, og la merke til at de kunne bidra til høyere inflasjon og lavere vekst.

Han antydet at USA kunne stå overfor en periode med «stagflasjon», et scenario som minner om 1970-tallet da landet opplevde både svak økonomisk aktivitet og tosifret inflasjon.

Powells kommentarer gjenspeiler bekymringer om den potensielle langsiktige effekten av gjeldende handelspolitikk, med muligheten for et utfordrende økonomisk miljø fremover.

Når han snakket om kryptoreguleringer, erkjente Powell kryptosektorens historie med “en bølge av feil og svindel”, men bemerket at industrien blir stadig mer mainstream.

Powell bemerket at Federal Reserve hadde tatt en relativt forsiktig holdning til bankreguleringer, mens andre regulatorer hadde valgt enda strengere tiltak.

Han indikerte at noen av disse reglene sannsynligvis vil bli lempet.

Kommentarene hans kommer mens markedene forblir på kant med hensyn til inflasjon, tariffer og politikk.

Et bredere kryptorally kan hjelpe Bitcoin Pepe

En oppgang i det bredere kryptomarkedet er til fordel for Bitcoin Pepe fordi den generelle markedsstyrken fungerer som den primære risikomåleren for sentiment på tvers av digitale eiendeler.

Når kryptomarkedet beveger seg avgjørende høyere, forbedrer det vanligvis investortilliten og trekker sidelinjekapital tilbake til økosystemet.

Dette miljøet har en tendens til å løfte altcoins, spesielt meme-mynter, ettersom detaljhandelsdeltakere søker spekulative skuespill med potensial til å prestere bedre under bredbaserte oppgangstider.

Som den eneste Bitcoin meme ICO, kan Bitcoin Pepe dra nytte av forbedret markedssentiment.

I hovedsak øker samlinger i det bredere kryptomarkedet likviditeten og risikoappetitten, og det kan øke etterspørselen etter prosjekter i tidlig fase som Bitcoin Pepe.

Interessen for Bitcoin Pepe er økende

Bitcoin Pepe opplever en bemerkelsesverdig økning i interesse, med forhåndssalget som går raskt etter hvert som investoretterspørselen vokser.

Prosjektet introduserer den innovative PEP-20 token-standarden for å lette lanseringen av meme-mynter direkte på Bitcoin-nettverket.

Siden lanseringen av forhåndssalget har BPEP samlet inn over 6,7 millioner dollar, noe som understreker den økende entusiasmen for prosjektet.

Forhåndssalget er strukturert i 30 trinn, med 5 % prisøkning på hvert trinn. BPEPs pris har steget fra første $0,021 til $0,031 på trinn 9.

Forhåndssalgsstadiene blir utsolgt i stadig raskere takt, og de siste rundene stenger på rekordtid på grunn av økende kjøpspress.

Tidlige investorer har allerede sett avkastning på over 40 %, og tokenet er strukturert for å nå $0,0864 ved slutten av forhåndssalget, noe som antyder potensiell avkastning på over 300 % for de som ble med i begynnelsen.

Med en unik infrastruktur, sterk markedsmomentum og gunstige forhold i det bredere kryptomarkedet, posisjonerer Bitcoin Pepe seg for å fange betydelig oppmerksomhet i meme-myntområdet.