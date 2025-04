Kryptopris prognoser: Pi Coin, Bitcoin, PepeX

Etter USAs president Donald Trumps toll-induserte markedsdykk, opplever kryptomarkedet, inkludert Bitcoin (BTC), Pi Networks Pi Coin og forhåndssalgsfasen PepeX (PEPX), et oppsving etter at tariffene stopper, med investorer som ser på potensielle gevinster når markedet stabiliserer seg.

Trumps pause på tariffer har lettet presset på digitale eiendeler, og utløst fornyet optimisme på tvers av finansmarkeder, inkludert kryptovalutaer.

Dette skiftet, kombinert med sterke økonomiske signaler, har lagt grunnlaget for en potensiell kryptoboom, og Bitcoin, Pi Coin og PepeX er klar til å utnytte dette momentumet, som hver representerer et unikt segment av markedet.

Bitcoin-prisprognose: bryter gjennom motstand

Copy link to section

Som flaggskipet kryptovaluta fortsetter Bitcoin (BTC) å dominere markedet, med prisbevegelser som ofte setter tonen for hele kryptoøkosystemet.

Med en markedsverdi som overstiger 1,6 billioner dollar, er Bitcoin fortsatt den desidert største kryptovalutaen, og tiltrekker seg både private og institusjonelle investorer.

Trumps beslutning om å sette tarifferne på pause har gitt et sårt tiltrengt pusterom for kryptomarkedet, som hadde rast fra handelspolitisk usikkerhet.

Dette policyskiftet, kombinert med sterke inntjeningsrapporter fra store banker, har styrket investortilliten, og potensielt setter scenen for BTC å bryte gjennom sin nåværende motstand på $85 000.

Bitcoin har ved flere anledninger blitt avvist på motstandsnivået på $85 021, som sammenfaller med deres 200-dagers EMA, en nøkkelindikator for langsiktig trendretning.

Bitcoin prisdiagram Kilde TradingView

Unnlatelse av å bryte over dette nivået kan føre til en retest av $78,258-støtten, mens en vellykket breakout kan drive BTC mot $90,000 og potensielt $95,000.

Med den relative styrkeindeksen (RSI) som for tiden svever rundt 50, indikerer det mangel på tydelig momentum, selv om nylig hvalaktivitet og positive makroøkonomiske faktorer kan tippe skalaen til fordel for oksene.

I tillegg har institusjonelle investorer som Metaplanet og Strategy akkumulert Bitcoin, noe som signaliserer deres tro på kryptovalutaens langsiktige potensial.

Pi Coins prisutsikter: navigering av volatilitet

Copy link to section

Pi Network, med sin innovative mobile mining-tilnærming, har fått en betydelig tilhengerskare, men tokenet, Pi Coin, har møtt utfordringer med å opprettholde verdien.

For tiden handles til $0,667, Pi Coin har opplevd betydelig volatilitet, og falt 52 % den siste måneden, med bekymringer om tokenomics som veier investorsentimentet.

Med en total forsyning på 100 milliarder tokens og bare 6,87 milliarder i sirkulasjon, står Pi Coin overfor betydelig inflasjonspress ettersom flere tokens frigjøres.

Prosjektets fokus på mobil gruvedrift og dets voksende brukerbase kan imidlertid gi en motvekt, spesielt hvis teamet iverksetter tiltak for å kontrollere tilbudet.

Prosjektets overgang til mainnet og muligheten for brukere til å selge sine mined tokens har bidratt til salgspress, men det unike mobile mining-konseptet fortsetter å tiltrekke seg interesse.

Parodikontoer og påvirkere har spilt en rolle i Pi Coins prisbevegelser, og fremhever viktigheten av samfunnsfølelse i kryptorommet.

Mens Pi Network nylig brøt fra en månedslang fallende kile, ser det ut til at det bullish momentumet avtar, med tokenet på vei mot støtten på $0,5.

RSI-indikatoren har imidlertid vært på et fritt fall, og den er for øyeblikket på 31,71, like over oversolgt regionen, noe som tyder på en mulig retur.

Pi Coin prisdiagram Kilde TradingView

Et hold over $0,6-støtten kan bane vei for en gradvis gjenoppretting i tilfelle en retur, mens en pause under kan føre til ytterligere nedgang mot $0,5.

PepeXs markedspotensial: innovasjon møter muligheter

Copy link to section

Mens Bitcoin tar seg opp igjen og Pi Coin sliter med å få fotfeste, skaper PepeX, en nykommer på kryptoscenen, buzz med sin AI-drevne memecoin-lanseringsplattform, og lover å demokratisere tilgangen til tidlige investeringer.

PepeX er for tiden i forhåndssalgsstadiet, og det har allerede samlet inn over 1,389 millioner dollar, noe som viser en sterk etterspørsel fra kryptoentusiaster som er ivrige etter å investere i den revolusjonerende plattformen før den lanseres.

Med en total forsyning på 5 milliarder tokens og 45% allokert til forhåndssalget, posisjonerer PepeX seg som et desentralisert alternativ til tradisjonell venturekapital.

I tillegg til investeringsmuligheten for forhåndssalg, har PepeX som mål å revolusjonere kryptolanseringsrampen med sin AI-drevne plattform, og tilbyr umiddelbar tokenisering og rettferdighetsmekanismer.

Spesielt, i motsetning til andre lanseringsplattformer som overlater markedsføring til grunnleggerne/utviklerne, vil PepeXs AKIRA AI Growth Engine automatisere markedsføring og fellesskapsadministrasjon, og utnytte AI for å drive engasjement og vekst for nylig lanserte tokens.

I tillegg vil plattformens anti-sniping-teknologi og gjennomsiktige boblekart være ansvarlig for å forhindre innsidemanipulasjon, og adressere et vanlig smertepunkt i kryptoindustrien.

Når vi ser fremover, inkluderer prosjektets veikart utvikling av smart kontraktsinfrastruktur, AI-markedsføringsagenter og partnerskap med desentraliserte børser, noe som kan fremme adopsjon og verdivurdering.

Mens teamet forbereder seg på den offisielle lanseringen av PepeX.fun launchpad, kan de som deltar i forhåndssalget forvente at verdien av PEPX-tokenet vil stige astronomisk gjennom de gjenværende forhåndssalgsstadiene, med den siste fasen som gir en avkastning på 311,5 % sammenlignet med startprisen.

Bitcoin, Pi Network og PepeX: hvilket er det beste kjøpet?

Copy link to section

Med kryptomarkedet som tar seg opp igjen fra det amerikanske toll-induserte stupet, gir Bitcoin, Pi Coin og PepeX unike muligheter og utfordringer for investorer som ønsker å dra nytte av den neste bølgen av digitale aktivavekst.

Spesielt eksemplifiserer de tre myntene mangfoldet i kryptovalutamarkedet, som hver passer til forskjellige investorprofiler og risikovilje.

Mens Bitcoin (BTC) tilbyr relativ stabilitet og institusjonell støtte, appellerer Pi Coin til de som søker muligheter med høy risiko og høy belønning, og PepeX retter seg mot investorer som leter etter banebrytende teknologi og tidlig tilgang.

Hvis du er interessert i å bli med på PepeX-forsalget, kan du besøke den offisielle PepeX-nettsiden her.