Bitcoin Pepe fremstår som en av de beste memecoins å kjøpe når krypto kommer tilbake

Kryptomarkedet brøler tilbake, og Bitcoin Pepe går viralt som verdens første Bitcoin-meme ICO.

Denne innovative Layer 2-løsningen bygger et Solana-basert Layer 2 på Bitcoin, og blander lynraske transaksjoner med den uovertrufne sikkerheten til kryptos eldste blokkjede.

Med $6 864 433 allerede samlet inn i det pågående forhåndssalget, fanger Bitcoin Pepe oppmerksomheten til investorer som er sultne på det neste store.

Bitcoin Pepes BPEP er for tiden priset til $0,031 i det niende forhåndssalgsstadiet, med bare et begrenset antall tokens igjen før et prishopp på 5 % til $0,0326 når forhåndssalget går videre i neste forhåndssalgsstadium.

Forhåndssalgets 30-trinns struktur, med en prisøkning på 5 % per trinn, gir tidlige kjøpere en kumulativ gevinst på 311,4 % innen trinn 30.

Når det haster med å kjøpe nå, strømmer investorer til for å sikre seg BPEP-tokens, drevet av løftet om massive gevinster fra den forventede noteringen for andre kvartal 2025.

Solanas hastighet møter Bitcoins urokkelige sikkerhet

Utover de anslåtte forhåndssalgsgevinstene, har Bitcoin Pepe som mål å revolusjonere handel med meme-mynter ved å smelte sammen Solanas hastighet med Bitcoins boomer-sikkerhet.

Det vil levere umiddelbare transaksjoner og ultralave avgifter, og skape en detaljhandelvennlig opplevelse.

I tillegg vil en ukentlig AMA hver torsdag kl. 17.00 UTC holde fellesskapet engasjert med utvikleroppdateringer og spørsmål og svar-økter.

I tillegg låser Bitcoin Pepes bro opp 2 billioner dollar i sovende BTC-kapital, klar til å oversvømme meme-myntmarkedet.

Dette enorme likviditetspotensialet setter scenen for eksplosiv vekst. Investorer trekkes mot visjonen om Bitcoin som den nye grensen for meme-myntmani.

Nylig gjennomførte Bitcoin Pepe en 1 000 000 BPEP-token-utdeling, noe som vekket spenningen i samfunnet.

Spesielt er Bitcoin Pepe ikke bare en mynt; det er infrastrukturen for en meme-drevet fremtid på BTC, og å kjøpe nå kan garantere tidlig inngang før forhåndssalgets neste prisøkning.

Bitcoin Pepe har introdusert en ny token-standard

Etter hvert som Bitcoin Pepe-forhåndssalget skrider frem, har Layer 2-løsningen lansert en ny token-standard kalt PEP-20-token-standarden, som gjør det mulig for alle å lansere meme-mynter på Bitcoin.

Denne innovasjonen gjenspeiler Ethereums ERC-20, som utløste en token-oppblomstring for mange år siden. PEP-20 posisjonerer Bitcoin Pepe som fremtidens hjem for alle meme-mynter, og transformerer Bitcoin til et levende økosystem.

Satsing av belønninger gir enda et lag av appell, med 150 millioner BPEP-tokens fordelt på tre puljer, nemlig: Long pool, Middle pool og Short pool.

Long-bassenget tilbyr en imponerende 10 000 % APY over 180 dager, mens Middle og Short-poolene gir henholdsvis 250 % og 75 % APY.

Gjennom innsatsbelønningene skal BPEP-innehavere tjene passiv inntekt mens de støtter nettverket, i samsvar med 50 % fellesskapsfokusert tokenomics.

Ved å følge disse innovative funksjonene fremstår Bitcoin Pepe som en meme-mynt du må ha etter hvert som kryptomarkedet varmes opp.

For å lære mer og kjøpe Bitcoin Pepe, besøk den offisielle nettsiden.