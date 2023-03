Co się stanie, jeśli w 2023 roku Metacade będzie działać lepiej niż Litecoin?

Ten artykuł powstał w wyniku współpracy naszej Redakcji z naszymi Partnerami i może zawierać sponsorowane treści reklamowe oraz linki. Treści te nie stanowią porady finansowej i są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych.

Wschodząca gwiazda, jaką bezsprzecznie staje się Metacade w ciągu ostatnich kilku tygodni generowała znaczny rozgłos. Ale jak wypada on w porównaniu z Litecoinem? W tym artykule dowiesz się, dlaczego Litecoin w 2023 r. może nie działać tak dobrze, jak tego oczekiwano, dlaczego Metacade może oferować inwestorom znacznie lepsze możliwości inwestycyjne oraz poznasz niektóre przewidywania cenowe Litecoina.

Litecoin (LTC) pozostaje w tyle, pomimo statusu lidera na rynku

Litecoin jest jedną z najlepszych kryptowalut na rynku od czasu jego wprowadzenia na rynek w 2011 roku. Podczas gdy Bitcoin jest często określany jako „cyfrowe złoto”, Litecoin osiągnął status „cyfrowego srebra” dzięki swoim podobieństwom do Bitcoina. Oparty na oryginalnym kodzie Bitcoina, Litecoin jest kryptowalutą typu proof-of-work, która może przeprowadzać transakcje szybciej i taniej niż Bitcoin. Mimo to niektórzy krytykowali go za brak dużej użyteczności poza medium transakcyjnym.

Co więcej, Litecoin nie odnotował wielu innowacji ani zmian w ostatnich latach w porównaniu z innymi projektami. W rezultacie jego ograniczony brak przypadków użycia jest ogromnym czynnikiem hamującym długoterminową rentowność i adopcję Litecoina, biorąc pod uwagę szybko rozwijający się rynek krypto pełen bardziej wszechstronnych, innowacyjnych monet. Pytanie brzmi, czy Litecoin może nadal utrzymywać się jako najlepsza kryptowaluta w obliczu rosnącej konkurencji ze strony bardziej zaawansowanych projektów?

Przewidywania cenowe dla Litecoina (LTC).

Biorąc pod uwagę te czynniki, prognozy cen Litecoina na rok 2023 nie są niczym specjalnym. Obecnie LTC kosztuje około 87 USD. W najlepszym przypadku przewidywania cenowe dla Litecoina na 2023 rok wynoszą około 254 USD, chociaż wielu analityków średnio ustaliło swoje cele na poziomie 146 USD – byłby to wzrost o około 68%. Chociaż z pewnością nie są to zwroty, na które można narzekać, oczekuje się, że wiele projektów na rynku znacznie przewyższy przewidywane ceny Litecoina w tym roku. Jednym z takich tokenów jest właśnie Metacade.

Metacade (MCADE) może wystrzelić w 2023 r.

Metacade to platforma społecznościowa stworzona dla wszystkich rzeczy związanych z GameFi. Zapewnia ona użytkownikom przestrzeń do łączenia się z podobnie myślącymi entuzjastami P2E (play-to-earn), poznawania najnowszych sposobów zwiększania dochodów P2E, a nawet odgrywania roli w kierowaniu przyszłością branży gier. Celem Metacade jest podniesienie standardu przestrzeni społecznościowych w Web3 poprzez stworzenie unikalnego ekosystemu, w którym gracze mogą wspólnie grać, uczyć się i rozwijać.

Jednym z aspektów platformy, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, jest liczba możliwości zarabiania, które Metacade zaoferuje użytkownikom. Oprócz regularnie organizowanych turniejów, konkursów i losowań nagród, Metacade wdraża system nagród, który zachęca do wpłat na platformę. Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem w P2E, czy doświadczonym profesjonalistą, możesz zdobywać tokeny MCADE, publikując recenzje, dzieląc się wskazówkami lub po prostu angażując się w społeczność.

Gracze mogą nawet znaleźć pracę, korzystając z tablicy ogłoszeń Metacade, która ma się ukazać w 2024 roku. Tutaj użytkownicy będą mogli znaleźć różnorakie role testerów gier przy użyciu natywnego środowiska testowego Metacade oraz oferty pracy w niektórych wiodących firmach Web3.

Ale Metacade to nie tylko zarabianie; chodzi tutaj również o jedność. System Metagrants to rewolucyjny program finansowania, który umożliwia społeczności demokratyczną alokację zasobów platformy dla twórców gier. Aby wygrać, programiści muszą zdobyć jak najwięcej głosów za swoje pomysły w jednym z losowań Metagrants. Ukończone tytuły zostaną następnie dodane do wirtualnego salonu gier, dając graczom szansę doświadczenia i czerpania radości z gier, w których tworzeniu brali udział.

Przewidywania cenowe dla Metacade (MCADE)

Wizja ta skierowana na społeczność odniosła ogromny sukces wśród inwestorów, mimo że MCADE wciąż jest w presale. Token już wzrósł z $0,008 do $0,0155, a w nadchodzących tygodniach spodziewane są dalsze wzrosty. Pod koniec presale MCADE będzie wart 0,02 USD, ale wielu uważa, iż może on osiągnąć co najmniej 0,20 USD na początku 2024 roku.

Bardziej ambitne przewidywania cenowe Metacade zakładają cenę 0,50 USD – byłby to 25-krotny zwrot w niecały rok. Zyski te nie są niczym niezwykłym w przypadku fantastycznych projektów, takich jak Metacade, a wkrótce inwestorzy mogą czerpać korzyści, będąc wczesnymi użytkownikami tej zmieniającej zasady gry platformy.

Co się stanie, jeśli Metacade (MCADE) przebije Litecoina (LTC) w tym roku?

Jest prawdopodobne, że MCADE osiągnie lepsze wyniki niż LTC w 2023 r., a to może stworzyć samonapędzający się cykl ciągłych wzrostów cen, gdy więcej inwestorów dołączy do projektu. Biorąc pod uwagę innowacyjne funkcje Metacade i jego potencjał do zdominowania rozwijającej się branży GameFi, nie zdziw się, jeśli MCADE znacznie wzrośnie w 2023 roku. Jest mało prawdopodobne, że Metacade osiągnie kapitalizację rynkową Litecoina w wysokości 6,3 miliarda dolarów w 2023 roku, ale z pewnością nie jest to niemożliwe!

Metacade (MCADE) wygląda na lepszą okazję inwestycyjną

Podsumowując, prognozy cen Litecoina na rok 2023 nie wróżą dobrze inwestorom LTC. Chociaż status jednego z najstarszych projektów krypto może pomóc mu zachować pewną wartość, nie spodziewaj się drastycznych wzrostów cen Litecoina w tym roku.

Tymczasem Metacade ma znacznie większy potencjał zysku. Jego token MCADE wydaje się obecnie niezwykle niedowartościowany, a tysiące inwestorów zaangażowało się już na wczesnym etapie presale. Rzuć okiem na presale MCADE, zanim przegapisz szansę na złapanie tokenów w tych niewiarygodnie niskich cenach!

