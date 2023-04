Metacade oferuje nowe możliwości inwestycyjne, ponieważ MCADE notuje się na głównych giełdach

Metacade właśnie odniósł swój pierwszy duży sukces po przedsprzedaży, notując go na wiodącej zdecentralizowanej platformie giełdowej Uniswap. A wraz z kolejnymi ofertami Bitmart i MEXC Global, zainteresowanie jednym z najbardziej ekscytujących projektów GameFi osiąga nowy poziom.

Perspektywy ceny MCADE w przyszłości sugerują, że projekt stanowi kuszącą okazję inwestycyjną, szczególnie dla inwestorów, którzy mogli właśnie przegapić token wyprzedany.

Jeśli chcesz dziś kupić MCADE, token jest sprzedawany na Uniswap (V3).

Dlaczego Metacade może być świetną okazją inwestycyjną

Inwestowanie w kryptowaluty ma tendencję wzrostową, ponieważ coraz więcej osób uważa tę klasę aktywów za bardziej atrakcyjną. Dla inwestorów szansa jest zawsze dostępna, a należyta staranność jest jedną z głównych zasad.

Metacade oferuje taką perspektywę, ponieważ największy projekt branży GameFi w 2023 roku pojawia się po spektakularnej przedsprzedaży, która została wyprzedana 4 kwietnia. Entuzjazm związany z ekscytującym projektem typu „play-to-earn” (P2E) przyniósł 16,4 miliona dolarów zebranych podczas przedsprzedaży.

Przewiduje się, że wzrost i adopcja MCADE będą szybko rosnąć, a posiadacze tokenów będą zachęcani do uczestnictwa w platformie poprzez szereg ekscytujących inicjatyw. Inwestorzy zainteresowani sektorem gier mogą zatem dodać MCADE do swojego portfela w ramach swoich długoterminowych strategii inwestycyjnych.

Czym jest Metacade i co oferuje?

Metacade to nowy projekt GameFi, który ma zrewolucjonizować branżę gier typu „play-to-earn” (P2E) poprzez największy na świecie ekosystem gier arkadowych. W centrum tego projektu jest potrzeba zapewnienia wszechstronnego doświadczenia wszystkim w ekosystemie gier poprzez udostępnienie społeczności tego, co najlepsze w kryptowalutach i Web3 za pośrednictwem dynamicznego wirtualnego spotkania.

Gracze, programiści i entuzjaści kryptowalut odnajdą wartość w Metacade, oferując możliwość oferowania lub grania w gry i zdobywania nagród.

Biała księga Metacade ilustruje ogromny wpływ, jaki ten projekt będzie miał na cały świat gier, z jego oczekiwanym zasięgiem w porównaniu z projektami takimi jak The Sandbox i Axie Infinity.

Jak podkreślono powyżej, salon gier będzie oferował gry typu „play-to-earn” (P2E) z nagrodami wypłacanymi w MCADE. Mapa drogowa obejmuje również programy typu praca, aby zarobić (W2E) i rywalizacja, aby zarobić (C2E), a także duże turnieje i wydarzenia z ogromnymi pulami nagród dla społeczności.

Posiadacze natywnego tokena MCADE mogą również uczestniczyć w innych działaniach w ramach ekosystemu, aby zdobywać nagrody. Token pozwala również społeczności uczestniczyć w zarządzaniu, a głosowanie pomaga w uruchomieniu kluczowego programu funduszy zwanego Metagrantami.

Listy giełd i partnerstwa Metacade

Poza notowaniem na Uniswap, MCADE zostanie uruchomione na Bitmart, MEXC w ciągu najbliższych kilku tygodni. Zgodnie z mapą drogową Metacade, plan zakłada umieszczenie na 3-5 czołowych giełdach kryptograficznych. Kluczowe daty to:

Wiele wiodących firm z branży i głównego nurtu również rozważa partnerstwo z Metacade, zapowiadaną jako nowe najlepsze miejsce docelowe dla społeczności graczy P2E.

Rzeczywiście, Metacade ogłosiło już jedno z tych partnerstw, a zespół zapieczętował współpracę z firmą zajmującą się grami Metastudio. Zgodnie z ogłoszeniem, które Invezz podkreślił 6 kwietnia, Metastudio to platforma do gier skoncentrowana na Web3, która będzie dostarczać najlepsze gry mobilne do Metacade.

Czy warto dziś kupić MCADE?

Cena Metacade na liście na Uniswap wynosiła 0,022 USD, a wartość tokena wzrosła z 0,008 USD podczas pierwszego etapu przedsprzedaży. Oznacza to wzrost cen o 175% dla tych, którzy weszli wcześniej. Oczekuje się, że cena MCADE będzie nadal rosnąć, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że Metacade jest prawdopodobnie największym i najbardziej innowacyjnym projektem GameFi.

Jak widać na CoinMarketCap, dane DEX on-chain w czasie rzeczywistym dotyczące ceny Metacade pokazują, że w ciągu ostatnich 24 godzin dokonano transakcji o wartości 1,7 miliona dolarów. Para MCADE/USDT również trzymała się dobrze po notowaniu, a 24-godzinne wyniki sprawiły, że token wzrósł o 30% w ciągu dnia. Godne uwagi jest również to, że nie doszło do zrzutu cen, co sugeruje, że presja zakupowa może sprawić, że MCADE osiągnie nowe maksima w nadchodzących dniach.

Sukces przedsprzedaży sugeruje, że społeczność inwestorów i graczy też to wie, kiedy zaczną korzystać z najlepszych funkcji i różnych programów motywacyjnych. W związku z tym nie można odgadnąć użyteczności MCADE w całym ekosystemie, a cena prawdopodobnie pójdzie w ślad za nim.

Poza utrzymywaniem tokena jako długoterminowej inwestycji, inwestorzy mogą kupić MCADE już dziś i skorzystać z innych możliwości zarobkowych, w tym dzięki nagrodom związanym z obstawianiem. Na przykład staking MCADE jest aktywny po liście Uniswap, oferując 40% średni roczny zwrot (AAR).