Przedsprzedaż AltSignals została wyprzedana w prawie 50%, ponieważ Meta przedstawia narzędzie sztucznej inteligencji „Segmentuj wszystko”.

Przedsprzedaż AltSignals stale zyskuje na popularności, ponieważ sztuczna inteligencja (AI) dominuje zarówno w branży technologicznej, jak i kryptograficznej.

Najnowszym uczestnikiem sztucznej inteligencji jest narzędzie do identyfikacji obrazu AI „Segment Anything” firmy Meta i oczekuje się, że pobudzi ono dodatkowe skupienie na sztucznej inteligencji, co jest zaletą innych projektów opartych na sztucznej inteligencji, takich jak AltSignals.

Dlaczego sztuczna inteligencja „Segmentuj wszystko” jest głównym wzmocnieniem dla AltSignals?

Gdy metaverse ambicje Meta Platforms Inc ( NASDAQ: META ) są w rozsypce, firma zwróciła się do sztucznej inteligencji, aby napędzała kolejny etap rozwoju. To tylko pokazuje, że sztuczna inteligencja szybko wyprzedza inne technologie, w tym metaverse.

Podczas gdy nowe projekty Metaverse wciąż są sensacją wśród graczy, projekty AI wydają się kraść show, jeśli chodzi o podbijanie serc większości.

Chociaż najnowszy projekt Meta o nazwie Segment Anything Model koncentruje się na obrazach, nadal jest świetnym wskaźnikiem zwiększonego zainteresowania sztuczną inteligencją przez duże firmy technologiczne. AltSignals odniesie ogromne korzyści z szumu AI, ponieważ pracuje nad algorytmem AI, który weźmie najlepszy algorytm, w tym wskaźnik AltAlgo, i wykorzysta go do zbudowania zestawu produktów AI, z których jednym jest ActualizeAI, który jest zasilany przez kryptowaluta ASI.

Narzędzie „Segmentuj wszystko” pomaga użytkownikom identyfikować określone elementy na obrazie za pomocą kilku kliknięć. Chociaż projekt jest wciąż w trybie demonstracyjnym, Meta mówi, że Segment Anything może już zrobić zdjęcie i indywidualnie zidentyfikować piksele składające się na wszystko na zdjęciu, tak aby jeden lub więcej elementów można było oddzielić od reszty obrazu.

Czym jest AltSignals i dlaczego staje się tak popularny?

AltSignals zapewnia sygnały transakcyjne i wskaźniki techniczne oparte na algorytmach. Zaczęło się od wysyłania bezpłatnych sygnałów transakcyjnych w zakresie kryptowalut przed rozszerzeniem na Forex, kontrakty CFD i akcje.

Obecnie AltSignals dostarcza klientom techniczną i fundamentalną analizę rynku. Oferuje również sesje coachingowe i pomaga klientom w handlu. Platforma obsługuje wskaźnik techniczny o nazwie AltAlgo Indicator do generowania sygnałów transakcyjnych.

Wskaźnik AltAlgo skanuje rynek finansowy i ostrzega użytkowników AltSignals, gdy pojawia się okazja handlowa. Wskaźnik wykorzystuje wiele strategii handlowych i wskaźników technicznych, aby zapewnić inwestorom idealne możliwości kupna i sprzedaży.

AltSignals pracuje również nad algorytmem AI. Algorytm weźmie najlepiej działający algorytm, w tym wskaźnik AltAlgo, i użyje go do zbudowania zestawu produktów AI, jednym z nich jest ActualizeAI zasilany przez kryptowalutę ASI, która jest tokenem opartym na Ethereum. Token ASI jest obecnie w fazie przedsprzedaży BETA. Tutaj możesz wziąć udział w przedsprzedaży.

AltSignals działa od 2017 roku, ale jego popularność poszybowała w górę po ogłoszeniu projektu AI.

Czy token AltSignals ASI to dobra inwestycja?

Przedsprzedaż AltSignals została podzielona na pięć etapów: BETA, Etap 1, Etap 2, Etap 3 i Etap 4. Obecnie przedsprzedaż jest w fazie BETA i kosztuje 0,012 USD. Oczekuje się, że cena będzie rosła z każdym etapem, co jest dobrą propozycją dla wczesnych inwestorów.

ASI będzie kosztować 0,015 USD w Etapie 1, 0,01875 USD w Etapie 2, 0,021 USD w Etapie 3 i 0,02274 USD w Etapie 4. Zanim przedsprzedaż zbliży się do ostatniego etapu, cena ASI wzrośnie o 89,5%.

Oczekuje się, że po zakończeniu przedsprzedaży AltSignals cena ASI będzie rosła w związku z rosnącą popularnością AI i notowaniem na giełdach kryptograficznych. Zgodnie z białą księgą AltSignals, oczekuje się, że token ASI zostanie wymieniony na CoinGecko, CoinMarketCap i Uniswap w drugim kwartale 2023 roku.