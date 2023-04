Przewidywanie ceny Metacade: lista tokenów MCADE na Uniswap po udanej przedsprzedaży

Zgodnie ze swoim słowem, Metacade ma dziś swój token MCADE na Uniswap po udanej rundzie przedsprzedaży. Przedsprzedaż została wyprzedana w ostatniej fazie przedsprzedaży, przynosząc imponujące 16,4 miliona dolarów.

Lista uzupełni wszystkie kamienie milowe, które Metacade wskazało na pierwszy kwartał 2023 r. w swojej białej księdze torującej drogę do rozwoju partnerstw i modelu autonomicznej zdecentralizowanej organizacji (DAO). Potwierdza to również inwestorom, że zespół odpowiedzialny za projekt poważnie podchodzi do osiągnięcia wszystkiego, co określono w białej księdze, co dodatkowo potwierdza autentyczność projektu.

Cena aukcji tokena MCADE

Token MCADE będzie notowany na Uniswap za 0,022 USD, czyli o 10% więcej niż jego ostateczna cena na zamknięcie przedsprzedaży. To uderzająca propozycja dla tych, którzy przegapili przedsprzedaż i wciąż zastanawiają się nad zakupem tokena.

Oczekuje się, że token zostanie uruchomiony na platformie Uniswap o godzinie 19:00 GMT. Co ciekawe, staking Metacade zostanie otwarty natychmiast po tym, jak token zostanie wystawiony na Uniswap z 40% AAR.

Oczekuje się, że lista tokenów podniesie cenę. Dyrektor generalny Metacade, Rusell Bennet, we wcześniejszym komunikacie prasowym ogłaszającym partnerstwo Metacade z Metastudio powiedział:

„Byłem zachwycony, widząc, jak przedsprzedaż tokenów ostatniego etapu została wyprzedana; to tylko wzmacnia moją wiarę w projekt Metacade. Idziemy teraz naprzód dzięki rozwojowi i nowym partnerstwom i nie mogę się doczekać obserwowania ceny tokena, gdy będziemy notować na giełdach w kwietniu i maju.”

Oprócz Uniswap, MCADE ma być również notowany na kilku innych scentralizowanych giełdach kryptowalut (CEX). Token będzie notowany na Bitmart w tygodniu kończącym się 16 kwietnia i na MEXC w tygodniu kończącym się 30 kwietnia.

Czym jest Metacade i dlaczego stała się taką sensacją w GameFi?

Metacade to nowo uruchomiona platforma GameFi, która służy jako miejsce spotkań online dla graczy i inwestorów. Platforma ma stać się punktem kompleksowej obsługi dla graczy i twórców gier, a jej ekosystem jest napędzany tokenem MCADE, którego przedsprzedaż właśnie się zakończyła.

Token MCADE działa w sieci Ethereum, a jego posiadacze mogą angażować się w ekosystem Metacade na różne sposoby, w tym uczestniczyć w różnych promocjach, aby pomóc w rozwoju i adopcji produktu.

Projekt stał się sensacją w przestrzeni GameFi, pędząc w tempie, w jakim wyprzedała się przedsprzedaż. Oprócz zgromadzenia najlepszych gier Play-to-Earn (P2E) pod jednym dachem, Metacade planuje również wspierać nadchodzące projekty gier blockchain poprzez swój program Metagrants, który pomoże twórcom gier, którzy chcą budować swoje projekty na źródle platformy w celu uzyskania finansowania.

Twórcy gier przedstawią swoje propozycje społeczności Metacade, która następnie podda głosowaniu, a najpopularniejsze propozycje przejdą do rundy finansowania. W rundzie finansowania inwestorzy będą mieli szansę na zarobienie pieniędzy.

Głównym celem Metacade jest zmiana oblicza branży gier Metaverse, jak opisano w dokumencie. Projekt jest już zatwierdzony przez Certik, co oznacza, że jest przejrzysty, co jest bardzo silnym punktem sprzedaży, na który jest duży popyt po wielu dużych eksplozjach kryptograficznych. Aby rzucić okiem, możesz odwiedzić witrynę Metacade tutaj.

Prognoza ceny MCADE po wystawieniu

Cena tokena MCADE stale rosła podczas przedsprzedaży. cena wzrosła z 0,008 USD w fazie przedsprzedaży Beta do 0,02 USD w bieżącej końcowej fazie przedsprzedaży, co stanowi wzrost o 150%. Co więcej, cena wzrosła o 10% przed wprowadzeniem na Uniswap.

Podążając za trendem, który wyznaczył token, prawdopodobne jest, że przed końcem drugiego kwartału 2023 r. spadnie on o kolejne zero, zwłaszcza po notowaniu na trzech giełdach kryptograficznych: Uniswap, BitMart i MEXC.