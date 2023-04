Kurs USD/CAD wzrósł po ostatnich danych o zatrudnieniu poza rolnictwem (NFP) w Ameryce i przed zbliżającą się decyzją Banku Kanady (BoC) w sprawie stóp procentowych. Cena pary wynosiła 1,3500, co stanowiło kilka punktów powyżej najniższego poziomu z zeszłego tygodnia na poziomie 1,3400.

Bank Kanady, inflacja w USA

Kurs USD do CAD zareagował na najnowsze dane amerykańskiego NFP. Według Bureau of Labor Statistics (BLS) gospodarka amerykańska stworzyła w marcu ponad 236 tys. miejsc pracy po wzroście o 238 tys. w poprzednim miesiącu. Stopa bezrobocia spadła do 3,5% z poprzednich 3,6%, podczas gdy wskaźnik aktywności zawodowej wzrósł do najwyższego punktu od czasów przed pandemią.

Kolejnym kluczowym katalizatorem dla pary USD/CAD będą nadchodzące dane o amerykańskim indeksie cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Ekonomiści uważają, że inflacja utrzymała się w marcu na podwyższonym poziomie. Dokładniej, główny CPI ma wynieść 5,2%, podczas gdy bazowy CPI ma wzrosnąć do 5,9%.

Te dane dotyczące inflacji będą ważne, ponieważ Fed zasugerował, że w nadchodzących miesiącach będzie zależny od danych. A inflacja jest ważną częścią Rezerwy Federalnej, ponieważ stanowi część podwójnego mandatu.

Inne ważne wiadomości CAD będzie nadchodząca decyzja Banku Kanady zaplanowana na środę. Ekonomiści spodziewają się, że bank będzie kontynuował wstrzymywanie stóp procentowych. Bank pozostawił stopy procentowe na poziomie 4,50% na ostatnich dwóch spotkaniach. Będzie również kontynuować zacieśnianie ilościowe, które, jak ma nadzieję, zakończy się w 2025 r.

Analiza techniczna USD/CAD

Wykres USD/CAD od TradingView

Wykres 4H pokazuje, że kurs wymiany USD do CAD znajdował się w powolnym trendzie zwyżkowym w ciągu ostatnich kilku dni. Kurs wzrósł z najniższego poziomu 1,3400 w dniu 4 kwietnia do najwyższego poziomu 1,3530. Para utworzyła rosnący kanał pokazany na czarno. W tym samym czasie Relative Strength Index (RSI) przesunął się powyżej neutralnego punktu 50.

Para USD/CAD pozostaje poniżej 50-okresowej średniej kroczącej. W związku z tym para prawdopodobnie będzie nadal spadać, ponieważ sprzedający celują w kolejny kluczowy poziom wsparcia na poziomie 1,3410. Cena ta jest o około 63 punkty bazowe niższa od obecnego poziomu.