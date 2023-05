Stany Zjednoczone sprawiły, że zasady kryptograficzne są „tak zagmatwane, jak to tylko możliwe”, mówi dyrektor generalny Ripple

Brad Garlinghouse, dyrektor generalny firmy blockchain Ripple, mówi, że Stany Zjednoczone sprawiły, że przepisy dotyczące kryptografii są „tak zagmatwane, jak to tylko możliwe”. W wiadomościach kryptograficznych dzisiejszego ranka dyrektor Ripple jest przekonany, że zamieszanie wynikające z zamieszania regulacyjnego popycha więcej firm kryptograficznych do opuszczenia USA.

Szef Ripple skomentował to podczas wywiadu z CNBC.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Według Garlinghouse to amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pozostaje „na czele tego zamieszania”. Mówi, że SEC nie dostarczyła jasnych wskazówek, jak regulować kryptowaluty, co utrudnia firmom prowadzenie działalności w USA.

Garlinghouse mówi, że Europa może skorzystać na amerykańskim „zamieszaniu”

Ponieważ Stany Zjednoczone sprawiają, że regulacje dotyczące kryptowalut są tak zagmatwane, jak to tylko możliwe, „przedsiębiorczość i inwestycje nie mają innego wyjścia, jak tylko rozważyć przeniesienie się do innych jurysdykcji. Zaznaczył, że wśród znaczących beneficjentów negatywnego otoczenia regulacyjnego w USA jest Europa.

„Szczerze mówiąc, to dlatego widzicie przedsiębiorczość i inwestycje napływające do innych jurysdykcji – iz pewnością Europa była znaczącym beneficjentem zamieszania, które istniało w USA”.

Poza Europą, która niedawno zatwierdziła przełomowe zasady MiCA, jurysdykcje wykazujące większy wzrost pod względem poszukiwania jasności w zakresie regulacji kryptograficznych obejmują Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielką Brytanię i Singapur.

Zapewnienie „przepisów drogowych” i jasności w zakresie regulacji aktywów cyfrowych pozwala przedsiębiorcom i inwestorom konstruktywnie współpracować z organami regulacyjnymi w tych krajach, powiedział Garlinghouse podczas wywiadu.

Amerykańskie organy regulacyjne w ostatnich miesiącach zintensyfikowały rozprawy z firmami kryptograficznymi, a giganci branżowi, tacy jak Coinbase, wyrazili swoje obawy. Konstantin Shulga, dyrektor generalny i współzałożyciel Finery Markets, podzielił się z Invezz swoimi opiniami na ten gorący temat – które można przeczytać tutaj.

W grudniu SEC złożyła pozew przeciwko Ripple, twierdząc, że firma naruszyła przepisy dotyczące papierów wartościowych, sprzedając XRP, swoją rodzimą kryptowalutę, bez uprzedniej rejestracji jej w regulatorze.

Ripple zaprzeczył zarzutom i walczy z pozwem, sprawą, której ostateczny werdykt jest bardzo oczekiwany w całej branży kryptograficznej. Jak poinformował Invezz, firma odniosła kolejne zwycięstwo w sprawie na początku tego tygodnia.

Ripple inwestuje poza Stanami Zjednoczonymi

Garlinghouse powiedział, że Ripple inwestuje więcej poza Stanami Zjednoczonymi z powodu zamieszania wokół amerykańskich przepisów. Powiedział, że 95% klientów Ripple znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, a większość osób zatrudnianych przez Ripple w tym roku będzie poza Stanami Zjednoczonymi.

Dyrektor generalny Ripple mówił również o sytuacji finansowej firmy, mówiąc, że znajduje się ona w dobrej sytuacji finansowej.

Jego komentarze po tym, jak Ripple ogłosił w środę, że przejął Metaco, szwajcarską firmę świadczącą usługi przechowywania kryptowalut. Powiedział, że Ripple sfinansował zakup Metaco z 250 milionów dolarów gotówki z własnego bilansu. Garlinghouse powiedział:

„Uważamy, że Metaco idealnie pasuje do miejsca, w którym staramy się dziś rozwijać naszych klientów”.

Jeśli chodzi o upublicznienie Ripple, Garlinghouse powiedział, że firmie nie spieszy się z wejściem na giełdę. Według niego Ripple nie potrzebuje w tej chwili większego kapitału i umieściłby go na liście tylko wtedy, gdyby uznał, że zwiększy to zdolność do rozwoju firmy i doświadczenia klientów.