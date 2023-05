Ujawniono 35 najlepszych i najgorszych okręgów wyborczych IBEX w 2023 roku

May 30, 2023

na May 30, 2023

Indeks IBEX 35 poruszał się we wtorek w bok, ponieważ inwestorzy zareagowali na zachęcające dane o hiszpańskiej inflacji konsumenckiej i zbliżające się hiszpańskie wybory. Indeks, który obejmuje 35 największych spółek w Hiszpanii, utknął na poziomie 9200 euro, czyli kilka punktów poniżej najwyższego poziomu od początku roku, który wyniósł 9540 euro. W sumie indeks skoczył o prawie 12% od najniższego punktu w 2023 r.

Hiszpańskie poślizgi inflacji

IBEX 35 to indeks, który śledzi największe spółki typu blue chip w Hiszpanii. Największymi spółkami wchodzącymi w skład indeksu są między innymi Inditex – matka Zary -, Iberdrola, Santander, BBVA, Amadeus, Caixabank i Celinex Telecom.

Indeks IBEX pozostawał we wtorek w wąskim przedziale po zachęcających danych o inflacji w Hiszpanii. Według agencji statystycznej główny wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) spadł w maju o 0,1% z poprzedniego poziomu 0,6%. Spadek ten był większy niż mediana szacunku wynosząca 0,1%.

W ujęciu rok do roku główny CPI spadł do 3,2% z poprzednich 4,1%. Zharmonizowany wskaźnik inflacji konsumenckiej spadł o 0,2% w ujęciu miesięcznym i do 2,9% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

Liczby te oznaczają, że działania Europejskiego Banku Centralnego (EBC) mające na celu walkę z inflacją przynoszą skutek. Podobnie jak inne banki centralne, bank kilkukrotnie podejmował decyzje o podwyższeniu stóp procentowych. Zasugerował również, że będzie kontynuował podwyżki stóp.

Indeks IBEX również przesunął się w bok po tym, jak premier kraju rozwiązał parlament i wezwał do przedterminowych wyborów na 23 lipca. Te wybory prawdopodobnie zakłócą funkcjonowanie kraju w najbliższej przyszłości.

Cena akcji Amadeus wzrosła o 40,9% w 2023 r., co czyni ją najlepiej radzącą sobie spółką w indeksie IBEX. Podskoczył z powodu dobrych wyników w sektorze turystycznym. Z tego samego powodu cena akcji IAG wzrosła o 30,67%.

Akcje Melia Hotels wzrosły o 30%, podczas gdy akcje Inditex, Aena, Cellnex Telecom i ACS wzrosły o ponad 20%. Z kolei spółki Solaria, Merlin Properties, Repsol, Bankinter i Unicaja Banco notują najgorsze wyniki w tym roku.

Analiza techniczna indeksu IBEX 35

Indeks IBEX od kilku dni utknął w wąskim przedziale. Utworzył wzór podwójnego wierzchołka za 9510 €. W analizie działań cenowych ten wzorzec jest zwykle znakiem niedźwiedzia. Indeks utworzył również coś, co wygląda jak rosnący wzór trójkąta, podczas gdy wskaźnik względnej siły (RSI) utworzył niedźwiedzi wzór dywergencji. Perspektywy hiszpańskiego indeksu są więc na razie neutralne.

Dalsze wzrosty zostaną potwierdzone, jeśli kurs przekroczy ważny punkt oporu na poziomie 9510 €. Taki ruch spowoduje wzrost kursu do następnego punktu oporu na poziomie 9600 €. Z drugiej strony, ruch poniżej wsparcia na poziomie 9 017 € zasygnalizuje, że niedźwiedzie zwyciężyły i popchną go do linii dekoltu formacji podwójnego szczytu na poziomie 8 495 €.