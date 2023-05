CAC 40, perspektywy indeksu DAX, gdy wzrost gospodarczy w Chinach utknie w martwym punkcie

Indeksy DAX i CAC 40 cofnęły się w ciągu ostatnich kilku dni wraz z wygaśnięciem ostatniego rajdu. Niemiecki indeks DAX 40 cofnął się do najniższego poziomu 15 750 €, czyli ~3,30% poniżej najwyższego poziomu w tym roku. Podobnie francuski indeks CAC 40 cofnął się do 7200 €, ~5,75% poniżej najwyższego poziomu od początku roku.

Inflacja w Niemczech i Francji

Europejskie indeksy znalazły się w ostatnich dniach pod silną presją, ponieważ inwestorzy zaczęli realizować zyski po niedawnym niezwykłym wzroście. Indeksy te były jednymi z najlepiej radzących sobie indeksów w tym roku, a indeksy CAC 40 i DAX osiągnęły swoje rekordowe wartości.

Najnowsze europejskie wiadomości dotyczą inflacji. We Francji inflacja w kraju nadal spadała wraz ze spadkiem cen gazu ziemnego. We Francji główny wskaźnik cen konsumpcyjnych spadł z 0,6% w kwietniu do -0,1% w maju. W ujęciu rok do roku wskaźnik CPI spadł z 5,9% do 5,1%, najniższego poziomu od miesięcy.

Inne kraje europejskie również odnotowują spadek inflacji. Jak pisałem w tym artykule , inflacja konsumencka w Hiszpanii spadła w maju o 0,1%, aw ujęciu rocznym o 3,2%. Ponadto we Włoszech zharmonizowana inflacja spadła w maju o 0,1%.

Analitycy uważają, że niemieckie dane o inflacji konsumenckiej spadły w marcu o 0,6%, podczas gdy zharmonizowana inflacja spadła do 8,9%.

Inne ważne europejskie dane dotyczyły PKB Francji i liczby miejsc pracy w Niemczech. We Francji gospodarka wzrosła o 0,2% w ujęciu kwartalnym, podczas gdy stopa bezrobocia w Niemczech utrzymała się na poziomie 5,6%.

Indeksy CAC 40 i DAX również spadają, ponieważ inwestorzy skupiają się na kwestii pułapu zadłużenia USA i spowolnieniu w Chinach. Opublikowane w środę dane pokazały, że PMI dla przemysłu spadł w maju do 48,8, a PMI dla sektora pozaprzetwórczego do 54,5.

Prognoza indeksu CAC 40

Wykres CAC 40 od TradingView

Z wykresu dziennego wynika, że indeks CAC 40 od kilku dni znajduje się w powolnym trendzie spadkowym. Przesunął się poniżej ważnego wsparcia na poziomie 7380 €, najwyższego punktu z 3 marca i 5 stycznia ubiegłego roku. Akcje spadły poniżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA).

Indeks Siły Względnej przesunął się nieco poniżej punktu neutralnego. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że indeks będzie nadal spadał, ponieważ sprzedający celują w kluczowe wsparcie na poziomie 7 000 EUR. Spadek poniżej tego poziomu spowoduje spadek do 6798 €, najniższego punktu z 20 marca.

Prognoza indeksu DAX

Wykres DAX od TradingView

Indeks DAX 40 od kilku miesięcy znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. W przeciwieństwie do indeksu CAC 40 pozostaje powyżej 50-dniowej i 100-dniowej średniej kroczącej. Ponownie przetestował kluczowe wsparcie na poziomie 15 750 EUR, najwyższym punkcie z 7 marca. W związku z tym indeks prawdopodobnie będzie nadal rósł, ponieważ kupujący celują w kolejny kluczowy punkt oporu na poziomie 16 290 EUR, YTD.