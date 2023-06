Analiza USD/IDR, gdy inflacja w Indonezji spada poniżej celu BoI

Kurs USD/IDR poruszał się w poniedziałek po ostatnich danych o inflacji konsumenckiej w Indonezji. Cena ta jest o około 2,47% wyższa od najniższego poziomu w tym roku io 4,8% niższa od zeszłorocznego maksimum. W rezultacie waluta indonezyjska radziła sobie całkiem dobrze, biorąc pod uwagę, że wiele walut rynków wschodzących, takich jak chiński juan i turecka lira, spadło.

Spada inflacja w Indonezji

Największe wiadomości dotyczące rynku Forex w poniedziałek podano najnowsze dane o inflacji konsumenckiej w Indonezji. Według krajowej agencji statystycznej główny wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) spadł w maju z 0,33% do 0,09%. Spadek ten był lepszy niż mediana szacunku 0,30%.

W ujęciu rok do roku inflacja w kraju spadła z 4,33% do 4%. Ekonomiści oczekiwali, że inflacja w kraju spadnie do 4,23%. Inflacja znajduje się w silnym trendzie spadkowym po osiągnięciu szczytowego poziomu 5,95% w kwietniu 2022 r. Inflacja bazowa, która nie obejmuje niestabilnej żywności i produktów energetycznych, spadła z 2,83% do 2,66%.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że Bank Indonezji utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie, ponieważ zbliżył się do celu. W maju bank zdecydował o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian.

Kurs USD/IDR zareagował na najnowsze dane z indonezyjskiego przemysłu. Według Nikkei, krajowy PMI dla przemysłu spadł z 52,7 w kwietniu do 50,6 w maju. Chociaż był to spadek, jest wyższy niż w innych krajach. Co więcej, odczyt PMI na poziomie 50 jest oznaką, że branża ma się dobrze.

Perspektywa kursu wymiany USD do IDR na ten tydzień będzie wyciszona, ponieważ w tym tygodniu nie będzie żadnych ważnych danych ekonomicznych. Handlowcy nadal będą się skupiać na danych o zatrudnieniu poza rolnictwem (NFP) z zeszłego tygodnia, o których pisaliśmy tutaj .

Analiza techniczna USD/IDR

Wykres USD/IDR od TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że kurs wymiany dolara amerykańskiego na rupię dryfował w górę w ciągu ostatnich kilku dni. W tym okresie para przesunęła się powyżej ważnego poziomu oporu na 14 838, najniższego poziomu z 2 lutego.

Para przeskoczyła powyżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej, podczas gdy MACD przesunął się powyżej punktu neutralnego. W związku z tym para prawdopodobnie będzie nadal rosnąć, ponieważ kupujący celują w kolejny kluczowy punkt oporu na poziomie 15 200. Spadek poniżej wsparcia na poziomie 14 840 unieważni byczy pogląd.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI