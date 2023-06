GBP/TRY: Gdy kurs funta do lira gwałtownie rośnie, jak wysoko może on wzrosnąć?

Kurs funta do tureckiej liry wzrósł w poniedziałek do rekordowego poziomu, mimo że inflacja w Turcji nadal spadała. Para GBP/TRY podskoczyła do najwyższego poziomu 26,28, przynosząc roczne zyski do ponad 16%. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o 28%. Podobnie para USD/TRY osiągnęła rekordowy poziom.

Inflacja w Turcji spadła

Turecka lira znajdowała się w silnym trendzie spadkowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ utrzymywały się obawy o gospodarkę. Największym problemem wśród inwestorów jest to, że rządy prezydenta Erdogana wepchną kraj w głębokie zamieszanie.

Erdogan różni się od większości prezydentów silnym uściskiem Banku Centralnego Republiki Turcji (CBRT). Zamiast pozwolić bankowi działać niezależnie, prezydent dyktuje jego środki, opowiadając się za niskimi stopami procentowymi, nawet gdy inflacja pozostaje znacznie wyższa.

Erdogan dokonał ostatnio pewnych zmian. Mianował na przykład szanowanego ekonomistę na stanowisko ministra finansów, sygnalizując, że jego nowa administracja rozważa zmiany. Jednak analitycy ostrzegają, że dawni reformatorzy mieli do czynienia z prezydentem, który mocno wierzy w niskie stopy procentowe.

Najważniejszą wiadomością na temat waluty GBP/TRY w poniedziałek były najnowsze dane dotyczące inflacji w Turcji, które odzwierciedlały ostatnie prezenty od Erdogana. Według agencji statystycznej główny wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) spadł w maju do 39,58% z poprzednich 43,68%. W ujęciu m/m CPI spadł do 0,04%. Wskaźnik cen producentów spadł do 40,76% z ubiegłorocznego maksimum na poziomie 52,11%.

Mimo to, chociaż inflacja w Turcji spadała w ostatnich miesiącach z rzędu, pozostaje ona znacznie wyższa niż w większości krajów. Może również pozostać znacznie wyższy, jeśli CBRT nie podniesie stóp procentowych na nadchodzących spotkaniach.

Analiza techniczna GBP/TRY

Wykres GBP/TRY od TradingView

Kurs wymiany GBP/TRY od miesięcy znajduje się w nieustannym hossie. Podczas tego rajdu para przekroczyła kilka kamieni milowych. Ostatnio przesunął się powyżej psychologicznego poziomu 25. Para utrzymywała się również znacznie powyżej 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących.

Z powodu nieustannej hossy, para stała się wyjątkowo wykupiona, ponieważ wskaźnik względnej siły (RSI) wzrósł powyżej poziomu wykupienia. Dlatego, stosując zasady podążania za trendem, para prawdopodobnie będzie nadal rosnąć.

Jedyną zmianą, która może doprowadzić do odwrócenia, jest promowanie przez Erdogana niezależnego CBRT i otwarcie gospodarki na obcokrajowców. W przeszłości obcokrajowcy w Turcji obawiali się zasad ucieczki kapitału, które miały na celu stabilizację waluty. W rezultacie spadły bezpośrednie inwestycje zagraniczne i rezerwy walutowe. Rezerwy walutowe wynoszą około 58 miliardów dolarów.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI