Krajowe inwestycje Australii w wanad w celu wsparcia sektora akumulatorów energii odnawialnej

Wanad szybko staje się ważnym towarem dla celów zielonej produkcji Australii i jej wizji zrównoważonej gospodarki.

Metal ma srebrno-szary kolor i jest ceniony za swoje właściwości plastyczne, właściwości antykorozyjne i lekkie, ale bardzo wytrzymałe stopy.

Rząd federalny zainwestował 49 mln AU$ w projekt Australian Vanadium Project, prowadzony przez Australian Vanadium Ltd (ASX: AVL), w celu opracowania w pełni zintegrowanego projektu wydobywczego w celu zaopatrywania ekologicznego przemysłu stalowego i rynków akumulatorów niższego szczebla.

Zastosowania obejmują zastosowanie w ramach samolotów, silnikach, produkcji stali, a ostatnio w wanadowych bateriach przepływowych redoks (VRFB) do tworzenia nowatorskich rozwiązań w zakresie magazynowania energii odnawialnej. Baterie przepływowe wykorzystują wymianę jonową między dwiema cieczami do generowania energii.

Dotacja jest przyznawana w ramach inicjatywy Modern Manufacturing Initiative, która ma kluczowe znaczenie dla australijskiej strategii zwiększania skali sektora, poprawy globalnej konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy w kraju.

Pierwsza rata w wysokości około 10 mln AU $ zostanie wykorzystana na budowę i ustanowienie zakładu przetwarzania wysokiej czystości wanadu zasilanego ekologicznym wodorem i zostanie podjęta we współpracy z Bryah Resources Limited (ASX: BYH).

Współpraca ta uzupełni projekt o możliwości zagospodarowania potencjalnych złóż kobaltu, niklu, miedzi i złota.

Decyzja rządu o przyspieszeniu produkcji, przetwarzania i wytwarzania elektrolitów wanadu jest odpowiedzią na połączenie nasilających się niepewności w globalnym łańcuchu dostaw i znacznie wyższego przewidywanego popytu na ten metal.

Chiny i Rosja to dwaj najwięksi producenci, których produkcja wynosi odpowiednio 70 000 MT i 17 000 MT rocznie.

Większość chińskiej produkcji jest kierowana do gigantycznego krajowego przemysłu stalowego.

Obecnie Republika Południowej Afryki i Brazylia zajmują trzecie i czwarte miejsce z produkcją odpowiednio 9100 ton i 6200 ton w 2022 roku.

W szczytowym momencie australijski projekt ma produkować 11 200 ton pięciotlenku wanadu rocznie.

Raport z 2023 r. przewiduje, że branża o wartości 42 mld USD wzrośnie do 81,8 mld USD do 2030 r. przy CAGR na poziomie 8,5%.

Prognozuje się, że popyt ze strony produkcji żelaza i stali odnotuje wzrost CAGR o 8,9%, podczas gdy segment magazynowania energii ma wzrosnąć o 9,6% CAGR do końca dekady.

INN donosi, że do 2032 roku 90 procent tego popytu będzie napędzane przez VRFB.

Jeśli chodzi o zielone referencje metalu i jego rolę w redukcji CO2, Ernest Cleave, dyrektor finansowy Largo, stwierdził :

Gdybyś nie używał wanadu do produkcji stali, oznaczałoby to wprowadzenie do atmosfery kolejnych 140 milionów ton CO2… to tyle samo, co ekwiwalent produkcji 260 milionów drzew…