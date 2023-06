Prognoza ceny srebra jest bardziej zachmurzona w związku z wątpliwościami dotyczącymi stóp procentowych, stosunek złota do srebra pozostaje wysoki

Srebro, inaczej nazywane młodszym, błyskotliwym i bardziej niestabilnym kuzynem złota, zawsze było interesującym wskaźnikiem nastrojów rynkowych.

Drugi ulubiony metal szlachetny na świecie spadł w ciągu ostatniego miesiąca o 10%, na co miały wpływ zarówno wahania oczekiwań co do przyszłych stóp procentowych, jak i to, co wydaje się ostatecznie pozytywnym rozwiązaniem negocjacji w sprawie pułapu zadłużenia USA.

Patrząc wstecz na dłuższe ramy czasowe, srebro było złym wyborem dla inwestorów, przynosząc nieznacznie ujemny zwrot w ciągu ostatnich trzech lat. Rzeczywiście, poza skokiem w drugim kwartale 2020 r., srebro boryka się z problemami od ponad dekady. Ten wyjątkowy okres oznaczał wprowadzenie przez rządy pakietów stymulacyjnych w odpowiedzi na pojawienie się pandemii COVID-19, co dało impuls srebru do skoku w górę.

Jak srebro wypadło w porównaniu ze złotem?

Trudno mówić o srebrze, nie patrząc na złoto. Walka srebra od 2011 r. zbiegła się również z wystromieniem stosunku złota do srebra, podkreślając lepsze wyniki złota. Złoto nadal zbliża się do historycznych maksimów, podczas gdy srebro jest notowane o ponad 50% poniżej poziomu 48 USD, który był bliski dotknięcia w 2011 roku.

Cofając się dalej, spadek ceny srebra w porównaniu z jego bardziej błyszczącym kuzynem jest wyraźny. Stosunek złota do srebra wynosił 30 w 2011 roku, co oznacza, że za trzydzieści uncji srebra można było kupić jedną uncję złota. Dziś wynosi 82, chociaż jest to spadek z najwyższego poziomu 114 w kwietniu 2020 r. (możesz zauważyć, że marzec i kwiecień 2020 r. wyrzuciły wiele szalonych odczytów finansowych, kiedy świat nagle zdał sobie sprawę, że to, co nazywa się COVID, było trochę większy wpływ niż początkowo sądzono).

Dlaczego ktoś miałby kupować srebro zamiast złota?

To prowadzi nas do pytania. Jeśli srebro tak długo radzi sobie gorzej niż złoto, dlaczego ktoś miałby w nie inwestować? Napisałem artykuł na temat tej zagadki w styczniu, więc nie będę jej tutaj szczegółowo powtarzał, ale szybko podsumuję główne punkty.

Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że pomimo słabych wyników srebra te dwa metale mają dość ścisłą korelację i mają tendencję do handlu w podobnych kierunkach. Po prostu złoto drożało bardziej w dobrych czasach i skuteczniej opierało się spadkom w złych czasach. Jest to jedna z teorii, której trzymają się srebrne byki: stosunek złota do srebra rośnie w ostatnich latach i nieuchronnie spadnie w przyszłości.

Drugi to zmienność. Srebro jest znacznie bardziej zmienne niż złoto, podobnie jak potencjalne ostrzejsze ruchy w obu kierunkach. Złoto jest notorycznie stabilne, a szczególnie w krótkim horyzoncie czasowym jego zakres wyników jest węższy niż w przypadku prawie każdego innego głównego nurtu aktywów. Zmienność srebra daje inwestorom większe szanse na uzyskanie bardziej znaczącego krótkoterminowego zysku niż w przypadku złota.

Innym czynnikiem, o którym warto wspomnieć, jest to, że srebro ma więcej zastosowań przemysłowych. Blisko połowa popytu na srebro pochodzi z tego narzędzia – produkcji, elektroniki, samochodów, paneli słonecznych i tak dalej. Wręcz przeciwnie, przemysłowe zastosowania złota są minimalne. Dlatego srebro jest bardziej podatne na zmiany popytu ze stanu gospodarki bazowej. Podczas gdy tezy o przechowywaniu wartości i nieskorelowane tezy sprawdzają się w czasach recesji, popyt przemysłowy również spada i zmniejsza popyt na srebro.

Co dalej ze srebrem?

Co dalej ze srebrem? Podobnie jak wiele aktywów finansowych, metal znajduje się obecnie w ciekawym miejscu. Dzieje się tak dlatego, że podwyżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej w końcu wydają się być na ostatniej prostej. W ciągu ostatnich 15 miesięcy stawki wzrosły od prawie zera do 5%.

Te podwyżki stóp procentowych mają na celu ograniczenie rosnącej inflacji. Dlatego atakują samo serce tego, co zawsze było jednym z najważniejszych czynników wpływających na ceny metali szlachetnych. Tradycyjnie srebro i złoto są postrzegane jako zabezpieczenie przed inflacją, podobnie jak nieskorelowane aktywa zabezpieczające.

W zeszłym tygodniu przygotowałem analizę oceniającą, dlaczego rynek zaczyna wierzyć, że istnieje realna szansa, że stopy procentowe w końcu dobiegną końca. Jeśli to dojdzie do skutku, a stopy procentowe zostaną wstrzymane na posiedzeniu FOMC w tym miesiącu, będzie to pierwszy raz od 14 spotkań, kiedy stopy procentowe nie zostaną podniesione.

Ale chociaż inflacja może spaść z 9,9% zeszłego lata do 4,9% według ostatniego odczytu CPI, wciąż jest daleko od celu 2%. Oznacza to, że obraz jest mętny, a analitycy są po obu stronach płotu, jeśli chodzi o rekomendacje, co Fed powinien zrobić dalej.

Dlatego nie tylko srebro i złoto znajdują się w punkcie zwrotnym, ale cały rynek finansowy. A przerwa w podwyżkach stóp procentowych lub brak przerwy, opóźniony efekt polityki pieniężnej oznacza, że nadal mogą wystąpić znaczne skutki szybkiego zacieśnienia polityki pieniężnej, które nadal uderza w gospodarkę. Dopiero okaże się, czy możliwe jest miękkie lądowanie, czy też twarda recesja jest nieunikniona, ale zarówno skala, jak i tempo podwyżek stóp procentowych były poważne.

Na porządku dziennym jest nie tylko przerwa w podwyżkach stóp procentowych, ale wycofując się z prawdopodobieństwa kontraktów terminowych Fed, rynek zaczyna myśleć, że obniżki stóp procentowych również stają się bardziej namacalną możliwością. Może to odwrócić narrację o cofającej się inflacji i może zapewnić nowy impuls zarówno dla złota, jak i srebra w przyszłości.

Ale znów niepewność pozostaje wysoka i trudno przewidzieć, co będzie dalej. Jedno jest jednak pewne: srebrni inwestorzy zostali pozostawieni w tyle przez złote robale w ciągu ostatniej dekady i są jeszcze dalej w tyle za ósemką w porównaniu z innymi klasami aktywów, takimi jak akcje i nieruchomości.

