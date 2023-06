Wszystkie oczy zwrócone na decyzję Banku Kanady i na to, co może sugerować „jastrzębi chwyt”.

Nadchodzący tydzień jest trudny dla osób zaangażowanych w rynki finansowe. Pozycjonowanie jest kluczowe, ponieważ jest to tydzień poprzedzający decyzje Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego.

Dlatego nazwa gry w tym tygodniu polega na szukaniu wskazówek. I znaleźć je.

Jedna wskazówka może pojawić się już w środę. Bank Kanady ma ogłosić swoją politykę pieniężną, a rynek oczekuje, że w przyszłym tygodniu pozostawi główną stopę procentową na poziomie 4,5%.

To jeden bank centralny, który nie boi się zaskakiwać rynków swoimi decyzjami. W przypadku decyzji z tego tygodnia istnieje 25% szans na podwyżkę, ale implikacje tego, co robi bank centralny, wykraczają poza granice Kanady.

Stopy inflacji w USA i Kanadzie są ze sobą ściśle skorelowane

Szybkie spojrzenie na historyczne stopy inflacji w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych pokazuje, że są one ściśle skorelowane. W związku z tym, biorąc pod uwagę ich mandat w zakresie stabilności cen, polityki obu banków centralnych również powinny być skorelowane.

W końcu to właśnie Bank Kanady zrobił ze stopą procentową w świetle rosnącej inflacji. Fed zrobił to samo.

Dopiero teraz pojawiające się na rynku plotki sugerują, że Fed może „pominąć” czerwcową podwyżkę stóp procentowych. Oczywiście, czas pokaże, ale do tego czasu Bank of Canada może zaoferować traderom kilka wskazówek.

Bank centralny ma wszelkie powody do podwyżki. Na przykład dane dotyczące PKB i pracy pozostają solidne. Również inflacja jest znacznie powyżej poziomu, który powinien być.

W związku z tym utrzymanie można uznać za jastrzębie, jeśli będzie uwarunkowane przyszłymi poziomami inflacji. Może to sugerować, że tydzień później Fed może zrobić to samo.

Czy jastrzębi chwyt sugeruje czerwcowe „pominięcie” przez Fed?

Terminologia banków centralnych jest często trudna do interpretacji. Jeśli Bank of Canada nie podniesie stóp procentowych, rynek uwierzy, że Fed zrobi to samo.

Ale sztuczka polega na tym, jak zakomunikować rynkom, że jako bank centralny pozostajesz jastrzębi, pomimo utrzymywania stopy procentowej na stałym poziomie.

Być może jest za wcześnie, aby powiedzieć, co Fed zrobi w przyszłym tygodniu, ale Bank of Canada z pewnością zaoferuje pewne wskazówki. „Jastrzębi chwyt” w środę sugeruje „pominięcie” przez Fed tydzień później, a to z kolei poruszy rynki finansowe.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI