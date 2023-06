USD/ZAR: Spadająca gwiazda wskazuje na krótkie odroczenie randów

Kurs wymiany USD/ZAR zbliża się do swojego rekordowego poziomu w miarę utrzymywania się obaw o gospodarkę Republiki Południowej Afryki. Para USD do randów południowoafrykańskich osiągnęła rekordowy poziom 20, co oznacza, że wzrosła o ponad 44% w stosunku do najniższego poziomu z maja 2021 r.

Awarie prądu w Korei Południowej

Waluty rynków wschodzących spadły do rekordowo niskiego poziomu. Jedna z największych wiadomości na temat rynku forex w środę było to, że lira turecka spadła do rekordowo niskiego poziomu 23 w stosunku do dolara amerykańskiego. Podobnie argentyńskie peso, nigeryjska naira i pakistańska rupia spadły do rekordowo niskiego poziomu.

Głównym powodem, dla którego południowoafrykański rand spadł, jest trwający mechanizm zmniejszania obciążenia w kraju. W maju Eskom, monopolista energetyczny, ogłosił, że ten proces odciążania będzie kontynuowany w nadchodzących miesiącach.

Niedawno rozmawiałem z ludźmi w RPA i opinia jest taka, że sytuacja jest gorsza niż się podaje. Większość z nich codziennie przechodzi przez przerwy w dostawie prądu.

Skutkiem tego wszystkiego jest to, że przedsiębiorstwa w RPA są obecnie zmuszone do inwestowania ogromnych sum pieniędzy w energię słoneczną i generatory prądu. Oznacza to, że firmy muszą wydawać więcej pieniędzy na energię.

Jednocześnie wiele małych południowoafrykańskich firm ma trudności z prowadzeniem działalności w przypadku przerw w dostawie prądu w większości części kraju. W rezultacie gospodarka kraju nie radzi sobie dobrze, a sytuacja może się pogorszyć.

Dane opublikowane we wtorek pokazały, że gospodarka RPA wzrosła w pierwszym kwartale o 0,4%. Stanowiło to poprawę po tym, jak gospodarka skurczyła się o 1,1% w czwartym kwartale. Obecnie osiągnął poziom sprzed pandemii.

Analiza techniczna USD/ZAR

Wykres USD/ZAR od TradingView

Wykres tygodniowy pokazuje, że kurs wymiany USD do ZAR oscyluje na najwyższym w historii poziomie 20. Teraz cofnął się i spadł nieco poniżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 19,34, najwyższego punktu w kwietniu 2020 r.

Para USD/ZAR pozostaje powyżej 25-tygodniowego i 50-tygodniowego maksimum, sygnalizując, że kupujący nadal mają kontrolę. Ponadto para znajduje się nieco poniżej górnej części kanału wzrostowego pokazanego na pomarańczowo. Para walutowa utworzyła formację spadającej gwiazdy, która zwykle jest znakiem spadkowym. W związku z tym para prawdopodobnie spadnie w najbliższym czasie, ponieważ sprzedający celują w następny poziom psychologiczny o godzinie 19.00. Spadek poniżej tego poziomu spowoduje spadek do 25-tygodniowej średniej kroczącej 18,41. Bardziej zwyżkowa para spowoduje skok na 21.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI