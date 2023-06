Oto dlaczego niezwykły rajd indeksu CAC 40 wyblakł

Indeks CAC 40 stracił impet w ciągu ostatnich kilku tygodni, ponieważ rajd, który miał miejsce na początku tego roku, wygasł. Po osiągnięciu szczytowego poziomu 7588 euro w maju indeks spadł o ponad 5% do 7250 euro. Większość luksusowych spółek grupowych, które prowadziły ten rajd, również się wycofała.

Ożywienie gospodarcze w Chinach

Indeks CAC 40 skoczył w tym roku do rekordowego poziomu, ponieważ popyt na akcje towarów luksusowych, takie jak LVMH i Hermes, wzrósł. Firmy te potwierdziły, że dobrze sobie radzą, publikując dobre wyniki kwartalne.

Większość tego wzrostu pochodziła z Chin, gdzie te firmy dokonały ogromnych inwestycji w ostatniej dekadzie. Teraz jednak pojawiają się obawy, że ożywienie gospodarcze w Chinach utknęło w martwym punkcie. Jak pisałem tutaj , opublikowane w środę dane pokazały, że eksport i import kraju spadły w maju. W rezultacie nadwyżka handlowa Chin zmniejszyła się do najniższego poziomu od miesięcy.

Inne dane ekonomiczne z Chin były nieco słabe. Na przykład bezrobocie wśród młodzieży jest nadal wysokie, a sprzedaż detaliczna rośnie wolniej niż oczekiwano. W związku z tym istnieją obawy, czy popyt na dobra luksusowe będzie się rozwijał w drugiej połowie roku.

Indeks CAC 40 również spadł, ponieważ oznaki wskazywały, że dynamika obserwowana na początku tego roku w gospodarce europejskiej zaczęła słabnąć. Dane opublikowane w czwartek pokazały, że europejska gospodarka skurczyła się drugi kwartał z rzędu.

W pierwszym kwartale europejska gospodarka skurczyła się o 0,1 proc. Jego wzrost rok do roku w wysokości 1% był również niższy niż 1,8% w czwartym kwartale. Liczby te są ważne, ponieważ wielu członków CAC 40 prowadzi wiele interesów w Europie.

Gospodarka amerykańska, w której działa wiele spółek CAC 40, również zwalnia, o czym świadczą opublikowane w środę słabe dane o imporcie i eksporcie.

Prognoza indeksu CAC 40

Indeks CAC 40 cofnął się w ciągu ostatnich kilku tygodni. A na wykresie dziennym widzimy, że 25-dniowe i 50-dniowe wykładnicze średnie kroczące (EMA) przeszły w fazę spadkową. Co najważniejsze, indeks ma silne wsparcie wzdłuż rosnącej linii trendu zaznaczonej na niebiesko. Kilka razy w tym tygodniu nie udało mu się zejść poniżej tego punktu.

W związku z tym perspektywy dla francuskich akcji są obecnie neutralne z tendencją spadkową. Przełamanie poniżej linii trendu wzrostowego będzie sygnałem, że na rynku jest więcej sprzedawców, którzy są chętni do przesunięcia go do następnego wsparcia na poziomie 6815 EUR (najniższy poziom z 20 marca). Alternatywny scenariusz to skok indeksu do najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 7567 EUR.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI