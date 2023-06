Rośnie liczba bezrobotnych w USA: „recesja może być łagodniejsza”

Indeks Russell 2000 jest dziś lekko na minusie, mimo że Departament Pracy poinformował, że liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych znacząco wzrosła w tygodniu, który zakończył się 3 czerwca.

Czy gospodarce USA grozi recesja?

Liczba nowych bezrobotnych wzrosła w zeszłym tygodniu do 261 000 (wyrównanych sezonowo), co sugeruje, że rynek pracy w końcu się poddaje w obliczu agresywnych podwyżek stóp procentowych. Dla porównania, ekonomiści przewidywali niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim okresem do zaledwie 235 tys.

Mimo to Quincy Krosby – główny globalny strateg LPL Financial widzi powody, by sądzić, że Stanom Zjednoczonym uda się uniknąć głębokiej recesji.

Stałe zainteresowanie spółkami o małej kapitalizacji sugeruje, że gospodarka jest bardziej odporna niż sugerowały nagłówki gazet lub że recesja może być łagodniejsza niż początkowo przewidywano.

Russell 2000 zyskał prawie 10% w nieco ponad miesiąc.

Co przyczyniło się do wzrostu liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych?

Departament Pracy w czwartek nie wymienił konkretnego czynnika, który mógł przyczynić się do gwałtownego wzrostu tygodniowej liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.

Do 20 maja 1,635 mln osób otrzymywało zasiłki dla bezrobotnych – wzrost o 27,4% rok do roku. Komentując dalej, co mogą sygnalizować akcje amerykańskich spółek o małej kapitalizacji, Krosby powiedział w notatce otrzymanej przez Invezz:

Wsparcie zysku indeksu sugeruje, że wreszcie wyzbyliśmy się obaw, że kolejny nagłówek związany z bankami wprawi rynki finansowe w zawrót głowy.

Rynki wyceniają obecnie przerwę na posiedzeniu FOMC zaplanowanym na przyszły tydzień.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI