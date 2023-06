Cena akcji Paytm powoli zbliża się do punktu maksymalnego lub przełomowego

Cena akcji Paytm (NSE: PAYTM) wykazuje silną tendencję wzrostową od listopada zeszłego roku, ponieważ inwestorzy płyną na fali. Po spadku do rekordowo niskiego poziomu 438 ₹ w listopadzie, kurs akcji wzrósł o ponad 80% i utrzymuje się na najwyższym poziomie od 12 sierpnia.

Jedna 97 firma ma się dobrze

One 97, firma macierzysta Paytm, biznes ma się dobrze, ponieważ wzrósł popyt na rozwiązania płatnicze. Najnowsze wyniki pokazały, że przychody firmy wzrosły o 61% rok do roku. Jej przychody skoczyły do ponad 2,33 crore, gdy firma zwiększyła monetyzację płatności i działalność pożyczkową.

Co najważniejsze, firma stała się rentowna z perspektywy EBITDA. Miesięczna liczba użytkowników dokonujących transakcji (MTU) firmy wzrosła o 27%, podczas gdy subskrypcje sprzedawców wzrosły o 134%. Wartość towarów brutto (GMV) w kwartale wzrosła do 2,6 lakh crore, co odpowiada ponad 32 miliardom dolarów.

Wartość pożyczek dystrybuowanych w platformie wzrosła o 253%. Przy stopach procentowych najwyższych od lat istnieje prawdopodobieństwo, że jego portfel kredytowy będzie bardziej rentowny.

Wierzę, że Paytm ma przed sobą ogromne możliwości, nawet jeśli poziom konkurencji rośnie. Niektórzy z największych konkurentów firmy to GooglePay, PhonePe i MobiKwik. Co najważniejsze, firma przeniosła punkt ciężkości ze wzrostu na rentowność. Analitycy przewidują, że firma stanie się w tym roku bardziej rentowna.

Prognoza kursu akcji Paytm

W moim ostatnim artykule na temat One 97 zauważyłem, że akcje miały większy wzrost. W tym czasie cena akcji wynosiła 650 GBP, co oznacza, że przewidywania były trafne. Akcje przeskoczyły powyżej ważnego poziomu oporu na poziomie 736 ₹, najwyższego punktu 9 lutego i 11 maja tego roku.

Akcje przeskoczyły powyżej 25-dniowych i 50-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA). Co najważniejsze, zbliża się do kluczowego poziomu oporu na poziomie 842 ₹, najwyższego punktu 8 sierpnia.

Utworzył teraz złoty krzyż, w którym 50-dniowe i 200-dniowe EMA tworzą uparty crossover. W związku z tym perspektywa dla akcji na tym etapie jest neutralna, dopóki nie przekroczy kluczowego punktu oporu na poziomie 842 GBP. Ruch powyżej tego poziomu spowoduje skok do następnego poziomu oporu na poziomie 1000 ₹. Z drugiej strony, spadek poniżej następnego kluczowego wsparcia na poziomie 650 INR unieważni byczy pogląd.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI