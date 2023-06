Charles jest reporterem dla Invezz. Posiada tytuł inżyniera mechatronicznego, ale zaintrygował go fascynujący świat kryptowalut i blockchain. Napisał wiele… czytaj więcej

W erze zdefiniowanej przez postęp technologiczny, nie jest zaskoczeniem, że świat zakładów bukmacherskich przechodzi znaczącą transformację każdego dnia. Platformy takie jak Chancer przenoszą zakłady na nowy poziom, wykorzystując technologię blockchain, aby zdecentralizować proces prognozowania rynku.

Od 2018 roku, kiedy to Sąd Najwyższy USA zalegalizował zakłady wzajemne w tym kraju, branża odnotowała ogromny wzrost. Rozwój ten jest napędzany przez pojawienie się platform internetowych, aplikacji mobilnych i różnych innowacji technologicznych, w tym algorytmów uczenia maszynowego, bukmacherów, blockchain i obecnie dynamicznie rozwijającej się sztucznej inteligencji (AI).

Zmieniający się świat zakładów sportowych

Dawno minęły czasy, gdy obstawiający musieli odwiedzać fizyczne sklepy bukmacherskie lub bukmacherów, aby obstawiać zakłady. Platformy online i aplikacje mobilne oferują teraz niezrównaną wygodę i dostępność dla obstawiających.

Wystarczy kilka kliknięć na komputerze lub dotknięć na smartfonie, aby uzyskać dostęp do szerokiej gamy opcji zakładów, rynków sportowych i kursów w zaciszu własnego domu, biura lub w podróży.

Jednakże, chociaż ta nowo odkryta wygoda zdemokratyzowała zakłady sportowe, umożliwiając każdemu udział w akcji, nadal istnieją pewne wyzwania, ponieważ większość tradycyjnych platform lub witryn bukmacherskich jest scentralizowana, co oznacza, że wybór gier i kursy są już określone dla obstawiających. Chancer stara się wyeliminować to wyzwanie, wykorzystując blockchain do decentralizacji całego procesu, od tworzenia niestandardowych rynków zakładów peer-to-peer (P2P) po ustalanie kursów.

W Chancer gracze będą mogli tworzyć własne rynki zakładów P2P i ustalać własne kursy za pośrednictwem zdecentralizowanej platformy. Głównym hasłem platformy jest “Chancer: Twoja gra, Twoje zasady, Twoje kursy“.

Platforma została zaprojektowana jako platforma tylko dla znajomych, która umożliwia graczom obstawianie nie tylko swoich znajomych, ale także innych osób na całym świecie.

Założyciele Chancer, Adam i Paul Kelbie, chcieli stworzyć zabawny sposób na zawieranie zakładów między sobą i swoimi przyjaciółmi, jednocześnie zapraszając inne osoby do podjęcia wyzwania.

Jak działa obstawianie w Chancer

Każdy użytkownik Chancer może skonfigurować rynek zakładów, potwierdzić swoje kursy i podać informacje na temat sposobu rozstrzygnięcia, tak aby było jasne, w jaki sposób wynik zostanie zweryfikowany. Następnie każdy może wziąć udział i przyjąć zakład.

Co ważniejsze, użytkownik może skonfigurować go tak, aby tylko znajomi mogli uczestniczyć w jego rynku, lub pozwolić każdemu na świecie dołączyć i wesprzeć każdą ze stron.

Zakłady zostaną ułatwione na platformie z kryptowalutą CHANCER, której przedsprzedaż rozpocznie się 13 czerwca 2023 roku o godzinie 12:00 czasu BST.

Przedsprzedaż tokenów CHANCER i jak wziąć w niej udział

Oczekuje się, że przedsprzedaż tokena CHANCER zbierze 15 milionów dolarów w ciągu 12 etapów, które mają zostać wyprzedane do końca 2 kwartału 2023 roku.

Token CHANCER zostanie uruchomiony na blockchainie Binance Smart Chain, co czyni go tokenem BEP20. Aby zakupić token podczas przedsprzedaży, będziesz potrzebować kilku tokenów BNB lub BUSD w swoim portfelu. Podczas gdy jeden token CHANCER będzie kosztował 0,010 USD na pierwszym etapie przedsprzedaży, informacje na oficjalnej stronie Chancera wskazują, że inwestorzy będą potrzebować BNB lub BUSD o wartości co najmniej 10-15 USD, aby kupić CHANCER i pokryć związane z tym opłaty za gaz.

Token użytkowy CHANCER

Pewnie zadajesz sobie pytanie, w jaki sposób posiadacze tokenów $CHANCER skorzystają na ich nabyciu. Po pierwsze, posiadacze tokenów będą mieli możliwość obstawiania swoich tokenów, aby uczestniczyć w tworzonych przez społeczność rynkach na żywo.

Posiadacze tokenów będą również mogli tworzyć własne rynki Chancer za pośrednictwem Chancer dApp, a nawet podłączyć się do funkcji Chancer Livestream, aby cieszyć się rynkiem predykcyjnym w czasie rzeczywistym.

Wygrywający będą również nagradzani za pomocą tokenów CHANCER.

Posiadacze tokenów mogą również zdecydować się na stakowanie swoich tokenów CHANCER na platformie, uzyskując w ten sposób pasywny dochód, zapewniając jednocześnie wystarczającą płynność, aby użytkownicy mogli łatwo wchodzić i wychodzić z pozycji.

