Czy ESG to oszustwo warte wiele bilionów dolarów? Elon Musk uważa, że tak

Branża ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG) szybko się rozwinęła w ostatniej dekadzie. Dane w branży są bardzo zróżnicowane. Według jednego ze środków Forum na rzecz Zrównoważonych i Odpowiedzialnych Inwestycji branża posiada aktywa o wartości ponad 8,4 biliona dolarów. W osobnym raporcie Bloomberg oszacowano, że aktywa branży osiągną ponad 41 bilionów dolarów w 2022 roku i 53 biliony dolarów do 2025 roku. Czy zatem ESG to oszustwo?

Co to jest ESG?

ESG to miernik, który bada, w jaki sposób firmy wpływają na środowisko. W tej części ESG przygląda się emisji dwutlenku węgla lub wykorzystaniu tworzyw sztucznych przez firmę. W mediach społecznościowych wyniki ESG dotyczą tego, jak firmy traktują swoich pracowników i szerszą społeczność. Wreszcie, jeśli chodzi o zarządzanie, ESG ocenia takie rzeczy, jak skład zarządu.

Branża ESG stała się popularna i przede wszystkim kontrowersyjna. Zwolennicy uważają, że ESG pomaga firmom myśleć o społeczności, a następnie o zyskach. W 2019 r. pogląd ten został poparty przez Business Roundtable, grupę złożoną z największych firm w USA.

Z drugiej strony przeciwnicy twierdzą, że ESG to oszustwo z kilku powodów. Najważniejsze jest to, w jaki sposób obliczane są te wyniki ESG. Na przykład, chociaż Tesla zrobiła wiele, aby walczyć ze zmianami klimatycznymi, ma niższy wynik niż firmy tytoniowe, takie jak Altria i Philip Morris. Jest również niżej w rankingu niż ExxonMobil.

Why ESG is the devil … https://t.co/uGrH0eBoMs — Elon Musk (@elonmusk) June 14, 2023

Wyzwanie ESG

Wyzwaniem dla ESG jest to, że większość stosowanych wskaźników jest niejasna, zwłaszcza po stronie środowiskowej. Na przykład bliższe spojrzenie na większość funduszy ETF ESG pokazuje, że ich największymi firmami są giganci technologiczni, tacy jak Apple i Microsoft. Apple od dawna twierdzi, że jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, co oznacza, że kompensuje emisję dwutlenku węgla.

https://www.youtube.com/watch?v=AW3gaelBypY

Wyzwanie polega na tym, że toczy się wielka debata na temat tego, czy kompensacja emisji dwutlenku węgla działa. Poniższy wykres przedstawia dziesięć najlepszych spółek w funduszu Vanguard ESG. Chociaż wszystkie te firmy są dobre, łatwo jest znaleźć ich słabości ESG. Na przykład Instagram Meta Platforms został oskarżony o wykorzystywanie dzieci. Alphabet został oskarżony o praktyki antykonkurencyjne.

Składnik funduszu Vanguard ESG

Drugim dużym wyzwaniem jest zarządzanie. Jedną z miar wyników ESG jest różnorodność zarządu, w której uwzględnia się rasę, płeć i orientację seksualną. Wyzwanie polega na tym, że wskaźniki te nie miałyby zastosowania w niektórych krajach, takich jak Japonia i Arabia Saudyjska.

Tymczasem wiele wyników ESG ma złą ocenę większości firm zajmujących się paliwami kopalnymi, argumentując, że odgrywają one rolę w zmianach klimatycznych. Z drugiej strony niektórzy analitycy uważają, że firmy te są netto dodatnie dla środowiska, ponieważ starają się dostarczać tańszą energię na całym świecie. W ten sposób pomagają walczyć z ubóstwem. Pamiętaj, że kraje rozwinięte, takie jak Stany Zjednoczone, nie odniosłyby takiego sukcesu bez paliw kopalnych.

Ponadto istnieje zgoda co do tego, że pojazd elektryczny firmy są dobre dla środowiska. Uważam, że jest to wysoce wątpliwe, ponieważ większość tych pojazdów jest napędzana paliwami kopalnymi. Wydobycie metali takich jak nikiel, miedź i lit wcale nie jest ekologiczne.

Czy ESG to oszustwo?

Oszustwo jest definiowane jako oszukańcze lub oszukańcze działanie lub operacja. Dlatego w tym przypadku możemy stwierdzić, że niektóre formy ESG to oszustwa. Niedawno widzieliśmy, jak organy regulacyjne pozywają firmy przeciwko greenwashingowi. W zeszłym tygodniu KLM został pozwany za greenwashing.

Uważam, że ESG nie powinno istnieć ani być wykorzystywane do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zamiast tego inwestorzy powinni zawsze patrzeć na rentowność firmy i jej wycenę, aby określić, czy jest to dobra inwestycja. Jak pokazano poniżej, fundusz ETF Vanguard ESG US Stock w ciągu ostatnich 12 miesięcy osiągał gorsze wyniki od funduszu ETF SPDR S&P 500.

SPY ETF vs Vanguard ESG Fund

Rozwiązaniem byłoby rozdzielenie tych trzech wskaźników. W takiej sytuacji inwestorzy mogą lokować środki w spółki zorientowane na środowisko. To samo można zrobić z częściami społecznymi i rządowymi.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI