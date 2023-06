EUR/CHF tworzy odwrócony kubek i uchwyt przed decyzją EBC

Kurs EUR/CHF poruszał się w środę w trendzie bocznym, ponieważ inwestorzy czekają na nadchodzącą decyzję Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie stóp procentowych. Cena pary wynosiła 0,9760, gdzie znajdowała się w ciągu ostatnich kilku dni.

Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych przed nami

Jedna z największych wiadomości na temat rynku forex w tym tygodniu będzie zbliżająca się decyzja EBC w sprawie stóp procentowych. Spotkanie odbywa się w czasie, gdy europejskie dane wysyłają mieszane sygnały dotyczące gospodarki.

We wtorek dane z Niemiec i Hiszpanii pokazały, że indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) zmierza w dobrym kierunku. Niemiecka inflacja spadła do 6,3%, podczas gdy w Hiszpanii główny CPI spadł w maju do 3,2%. Inflacja w strefie euro spadła w ciągu miesiąca do 6,1%. W notatce dla iNvezz, rzecznik AvaPartner, powiedział:

„Szeroka inflacja spada, czemu sprzyjają ceny energii. EBC z zadowoleniem przyjmie tę tendencję. Bank będzie jednak powtarzał, że inflacja bazowa jest nadal uporczywie wysoka, co sugeruje potrzebę dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. Co więcej, EBC nadal chce zamknąć spread stopy procentowej z Rezerwą Federalną.”

Inne dane ekonomiczne pokazują, że niektóre części europejskiej gospodarki nie mają się dobrze. Raport Eurostatu wykazał, że produkcja przemysłowa bloku wzrosła w kwietniu o 0,2%, czyli mniej niż mediana szacunków wynosząca 0,8%.

W tym kontekście EBC zorganizuje dwudniowe posiedzenie poświęcone polityce pieniężnej w środę i wtorek. Ekonomiści uważają, że EBC odejdzie od Rezerwy Federalnej. Zrobi to, podnosząc stopy procentowe o 0,25 proc. Jeśli tak się stanie, bank podniesie oprocentowanie do 4,0%, a stopę depozytową do 3,50%.

Inne ważne wiadomości dotyczące EUR/CHF będą miały miejsce w przyszłym tygodniu, kiedy odbędzie się posiedzenie Narodowego Banku Szwajcarii (SNB). Bank prawdopodobnie pozostawi stopy bez zmian na poziomie 1,50%, ponieważ szwajcarska inflacja spadła w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Analiza techniczna EUR/CHF

Wykres EUR/CHF od TradingView

Kurs EUR do CHF osiągnął szczyt na poziomie parytetowym 1,00 na początku tego roku. Od tego czasu para dryfowała w dół i spadła poniżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących (MA). Utworzył również odwrócony wzór kubka i uchwytu, co jest oznaką niedźwiedziej kontynuacji. Dolna strona tego wzoru to 0,9675.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że para EUR/CHF będzie miała niedźwiedzie wybicie, ponieważ sprzedający celują w kolejny poziom wsparcia na poziomie 0,9414, najniższym punkcie w 2022 roku.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI