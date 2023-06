„Całkowicie zdezorientowany” Fed wyśle stopy zarówno do zera, jak i do nieskończoności?

Po 10 kolejnych podwyżkach stopy funduszy federalnych, FOMC wstrzymał (a może pominął) podwyżki stóp procentowych na swoim czerwcowym posiedzeniu.

Jerome Powell dał jasno do zrozumienia, że Rezerwa Federalna zamierza podnieść stopy procentowe w lipcu i jeszcze raz w tym roku, przy czym ostatnie ogłoszenie działa po prostu jako wytchnienie dla gospodarki.

Głównym zmartwieniem Powella pozostaje to, że inflacja jest lepka, zwłaszcza bazowy CPI.

Opóźnienia monetarne i ich wpływ na gospodarkę są nadal kluczową niewiadomą.

Ale George Gammon, inwestor i popularny youtuber, uważa, że podmioty gospodarcze prawdopodobnie nie mają racji, oczekując kontynuacji zacieśniania.

W rzeczywistości mówi,

…nie uwierzysz, co się zaraz stanie, a zapewniam cię, że rynki są zupełnie nieprzygotowane… (będzie) ogromny spadek stóp procentowych.

Dlaczego Gammon uważa, że Fed nie dotrzyma swoich obietnic?

No to spójrzmy na ten wykres.

Source: FRED Database

Mówiąc o osiągnięciach Fed, Gammon powiedział:

…wchodząc w 2000 r., Fed był w cyklu podwyżek stóp procentowych… nacisnęli przycisk pauzy, tak jak zrobili to dzisiaj, i widzicie, co będzie dalej? Czy stopy procentowe wzrosły czy spadły? Poszli prosto w dół.

On dodał,

… potem rozpoczęli kolejny cykl podwyżek stóp procentowych… w latach 2006-2007. Co oni zrobili? Zatrzymali się… Nie sądzisz, że Alan Greenspan… (i) Ben Bernanke mówili dokładnie to samo, co dzisiaj Jerome Powell? … Po prostu robimy pauzę, ale nie martw się. Zamierzamy utrzymać stawki dla pieszych w ciągu zaledwie kilku miesięcy.

Jeśli chodzi o niedawny globalny kryzys zdrowotny, Gammon identyfikuje podobny wzorzec, zauważając:

…to nigdy, przenigdy nie działa w ten sposób… Sam Jerome Powell podnosił stopy procentowe (aż do) przerwy i wiesz dokładnie, co dzieje się dalej.

Zmieniające się czynniki

Czy zatem Gammon ma rację, spodziewając się, że rynki zostaną zaskoczone przez masowy zwrot akcji Fed?

Odwołuje się do tematu, który często pojawiał się w moich wcześniejszych artykułach na temat Invezz.

Jest to koncepcja, zgodnie z którą niekontrolowana inflacja była w znacznym stopniu wynikiem przedłużającej się polityki taniego pieniądza, bezprecedensowych bodźców fiskalnych i zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw.

Niechęć urzędników Fed i skarbu do porzucenia teorii „przejściowości” spowodowała, że wskaźnik CPI osiągnął najwyższe poziomy od czterech dekad.

Chociaż inflacja nadal jest powyżej poziomów docelowych, co najważniejsze, znacznie spadła z najwyższego poziomu 9,1% w czerwcu 2022 r.

W rezultacie główny czynnik napędzający politykę Fed w ciągu ostatnich piętnastu miesięcy powinien być znacznie słabszy.

Source: BLS, FRED

Błędne dane

Oprócz CPI istnieje wiele niepokojących wskaźników, które wskazują nie tylko na nadchodzące spowolnienie recesji, ale także na możliwość stagnacji w stylu depresji.

Rynki stoją jednocześnie w obliczu odwróconej krzywej dochodowości, implozji na rynku nieruchomości komercyjnych i gwałtownego spadku cen domów, który zabiera ze sobą siłę nabywczą konsumentów.

Source: FRED Database

Nie pomijając systemu bankowego, który doświadczył trzech z czterech największych implozji w historii Stanów Zjednoczonych na początku tego roku, Raghuram Rajan, były prezes Reserve Bank of India, zauważył :

…podczas gdy pierwsza faza problemów bankowych prawdopodobnie się skończyła, w bankach pojawia się powolny niepokój, ponieważ odkrywają, że mają długoterminowe pożyczki udzielane po niskich stopach procentowych, a depozyty są przeceniane na znacznie wyższe stopy procentowe, więc ich rentowność, zwłaszcza mały i średni sektor ucierpi…

Bezrobocie i energia

We wcześniejszym artykule argumentowałem, że siła rynku pracy może być niebezpiecznie przeszacowana.

Mogło to skłonić decydentów do nadmiernego zaostrzenia polityki, ponownie wprowadzając ryzyko opóźnień monetarnych.

Gamon podkreśla,

Co próbuje zrobić Jerome Powell? Próbuje zmniejszyć inflację, zwiększając stopę bezrobocia.

Jeśli poprawa zatrudnienia poza rolnictwem maskuje kruchość rynku pracy, wskaźniki bezrobocia mogą nagle wzrosnąć znacznie powyżej oczekiwań.

Jeśli tak, wiele czynników omówionych powyżej prawdopodobnie ulegnie znacznemu pogorszeniu.

Na szerszym międzynarodowym poziomie makroekonomicznym, zmniejszenie produkcji ropy naftowej o 2 miliony baryłek dziennie przez OPEC+ i Arabię Saudyjską nie przyniosło trwałego wzrostu cen ropy, sygnalizując spadek globalnego popytu.

Popyt na bezpieczne aktywa i depresja

Jeff Snider z Eurodollar University spodziewa się, że w miarę pogarszania się sytuacji gospodarczej, co powinno mieć miejsce, jeśli stopy procentowe pozostaną na wysokim poziomie, nastąpi pośpiech w poszukiwaniu bezpiecznych aktywów, takich jak złoto, gotówka, amerykańskie obligacje skarbowe i inne ekwiwalenty gotówki.

Snider argumentował, że w niespokojnych czasach podmioty gospodarcze chcą zmniejszyć ryzyko, dlatego

… (w latach 30.) …oprocentowanie bezpiecznych inwestycji spadło, ponieważ w okresie kryzysu popyt na bezpieczeństwo znacznie wzrasta.

Jest to wzór, który wydaje się powracać dzisiaj.

Staje się to widoczne, gdy odnotujemy, że od mniej więcej października 2022 r. podwyżki stóp Fed nie wykazały żadnego wpływu na stopy 10-letnie.

Source: FRED

Wcześniej rentowności obligacji skarbowych podążały za stopą funduszy federalnych wyższą, ponieważ rosły koszty finansowania zewnętrznego.

Zmieniło się to jednak radykalnie w ciągu ostatnich siedmiu do ośmiu miesięcy, a rentowności 10-letnich obligacji spadły o około 11 punktów bazowych od początku roku, podczas gdy przedział stóp procentowych wzrósł z 4,25%-4,50% do 5,0%-5,25%.

W momencie pisania tego tekstu cena złota wzrosła o 7,32% YTD.

Sugerowałoby to, że popyt na aktywa stanowiące bezpieczną przystań znacznie wzrósł, co wskazuje, że gospodarka może wkraczać w coś, co Snider nazywa:

…ekonomia depresji.

Dwukierunkowe stopy procentowe

Opierając się na Sniderze, Gammon zauważa, że skoro rentowność bezpiecznych aktywów spada, a siły deflacyjne nabierają tempa,

…powinniśmy spodziewać się spadku stopy funduszy Fed. Powiedzmy, że wracają do zera… bo mamy jakąś sytuację… kryzys, depresja, recesja, Czarny Łabędź…

Nie jest to scenariusz nie do pomyślenia, ponieważ zdarzało się to w przeszłości, podczas wielkiego kryzysu finansowego, a nawet całkiem niedawno.

Luźne i ciasne środowisko razem

Jeśli taka sytuacja wystąpi, stawki mogą dojść do sytuacji, w której będą jednocześnie luźne i zaostrzone.

Ponieważ stopy procentowe byłyby technicznie niskie, wielcy gracze w sektorze bankowym płaciliby zero procent i korzystali z łatwej polityki.

Jednocześnie nieprzyjazne otoczenie może ulec pogorszeniu w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia, które sprawi, że chwiejny system bankowy nie będzie chciał udzielać pożyczek przedsiębiorstwom lub przedsięwzięciom typu „mama-i-pop”, co spowoduje, że efektywna stopa oprocentowania kredytu w tej kategorii wzrośnie do nieskończoności.

Skurcz kredytu

Kredyt głównego nurtu już wysycha dla przeciętnego Amerykanina z raportem LendingTree z maja 2023 r., W którym stwierdzono, że gigantyczne 43% Amerykanów chce ubiegać się o pożyczkę BNPL w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Source: LendingTree

Większość tych pożyczek jest zaciągana, dopóki wypłaty nie staną się dostępne, podczas gdy niestety jedna piąta konsumentów zgłasza, że potrzebuje środków na zakup niezbędnych artykułów, takich jak artykuły spożywcze.

Ankieta przeprowadzona przez Fed wśród wyższych urzędników ds. pożyczek wykazała, że warunki zacieśniały się już w I kwartale.

Source: Federal Reserve

Zainteresowani czytelnicy mogą znaleźć więcej informacji na temat ankiety tutaj.

Bez dostępu do kapitału obrotowego produkcja i świadczenie usług zaczną odnotowywać wyraźną redukcję w przyszłym roku, pogłębiając słabość warunków ekonomicznych.

Gamon dodaje,

Kiedy oni (programy stymulacyjne) wycofają się i zrobią o wiele mniej tego, co stworzyło inflację cen konsumpcyjnych, na początek zobaczysz (będziesz) uruchamiać naturalne siły gospodarki i wtedy zaczniemy widzieć dezinflację, jeśli nie wprost deflacja…

Na przykład, kluczowy wskaźnik M2 kurczył się.

Source: FRED

„Całkowicie zdezorientowany” na dłuższą metę?

Mike Shedlock, popularny bloger i szanowany głos w dziedzinie ekonomii, napisał o najnowszym ogłoszeniu Fed:

Wykres punktowy przyszłych oczekiwań ujawnia całkowite zamieszanie.

Source: Mishtalk, FOMC

Różowe cieniowanie przedstawia medianę prognozy dla stopy procentowej.

Shedlock argumentuje, że wynik kilku czynników wciąż jest owiany tajemnicą, w tym dążenie rządu USA do czystej energii, wybory w 2024 r., napięcia między Chinami a Tajwanem i rosnące siły deglobalizacji.

Nic więc dziwnego, że wśród członków komisji panuje tak duże zamieszanie.

On dodał,

Całkowite zamieszanie jest odpowiednią pozycją. Bylibyśmy teraz w znacznie lepszej sytuacji, gdyby Fed miał większą różnorodność opinii na temat inflacji, niekończące się QE i stanowiska, z którymi zgadzali się wszyscy członkowie Fed, wszystkie błędne od lat.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI