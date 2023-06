Kurs funta do rupii indyjskiej (GBP/INR) dojrzał do wybicia: czy warto kupować?

Kurs GBP do INR wzrósł do najwyższego poziomu od 2021 r. przed zbliżającą się decyzją Banku Anglii (BoE) w sprawie stóp procentowych. Para osiągnęła najwyższy poziom 105,22, co oznacza, że funt szterling podskoczył o ponad 22% w stosunku do najniższego poziomu z grudnia ubiegłego roku.

Decyzja BoE w sprawie stóp procentowych

Funt brytyjski od kilku miesięcy znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Wzrósł o ponad 20% w stosunku do kluczowych walut, w tym dolara amerykańskiego. Ten rajd ma miejsce, mimo że perspektywy brytyjskiej gospodarki pozostają fatalne.

Jak pisaliśmy w środę, inflacja w Wielkiej Brytanii wzrosła w maju. Główny wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł w maju do 8,7%, podczas gdy inflacja bazowa wzrosła do 6,7%. Core CPI to ważny wskaźnik inflacji, który wyklucza zmienne produkty żywnościowe i energetyczne.

Dalsze dane pokazują, że bazowy wskaźnik cen detalicznych wzrósł w maju do 10,3%, sygnalizując kontynuację kryzysu kosztów życia.

Kolejne kluczowe wiadomości dotyczące GBP będzie zbliżająca się decyzja BoE w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści uważają, że bank podniesie stopy procentowe o 0,25% do 4,75%. Jeśli tak się stanie, bank podniesie stopy procentowe do najwyższego poziomu od ponad dekady. Niektórzy analitycy naciskają na bank, aby podwyższył stopę procentową o 0,50%.

Wyzwaniem dla Banku Anglii jest to, że kraj przechodzi obecnie okres stagflacji. Stagflacja ma miejsce, gdy kraj ma wysoką inflację i powolne tempo wzrostu.

Cena GBP/INR skoczyła z powodu rozbieżności między BoE a Bankiem Rezerw Indii. W swojej ostatniej decyzji RBI postanowił pozostawić stopy procentowe bez zmian, ponieważ inflacja w kraju spada. Bank pozostawił stopy bez zmian na poziomie 6,50%.

Prognoza GBP do INR

Para GBP/INR wzrosła do maksimum na poziomie 105,12. Był to ważny poziom, gdyż był to najwyższy poziom 21 kwietnia. Ta cena jest również górną stroną wzoru w kształcie litery V. Przeskoczył powyżej 25-tygodniowej i 50-tygodniowej średniej kroczącej.

Co więcej, MACD i Relative Strength Index (RSI) nadal rosną. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że cena GBP do INR będzie nadal rosnąć, ponieważ kupujący celują w kolejny kluczowy punkt oporu na poziomie 106,50. Spadek poniżej wsparcia na poziomie 104 unieważni uparty pogląd.