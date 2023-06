Akcje firmy Wise wzrosły o 20% dzięki znakomitym wynikom fiskalnym 2023

Spółka Wise PLC (LON: WISE) zyskała dziś rano aż 20% po ogłoszeniu dobrych wyników za rok fiskalny 2023.

Firma fintech zakończyła rok finansowy z dochodem w wysokości 964,2 miliona funtów (1,23 miliarda dolarów) – co stanowi imponujący wzrost o 73% w ujęciu rocznym.

Przychody również wzrosły o zdrowe 51% rok do roku do 846,1 miliona funtów. Kristo Kaarmann – współzałożyciel i dyrektor generalny Wise PLC powiedział dzisiaj w komunikacie prasowym o zarobkach :

W tym roku około 10 milionów osób/firm wybrało Wise, aby przenosić się i zarządzać pieniędzmi na arenie międzynarodowej, co stanowi wzrost o 34% rok do roku. Pomogliśmy im przenieść ok. 105 miliardów funtów za granicę, co stanowi wzrost o 37%.