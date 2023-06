Peso argentyńskie przesuwa się w przepaść wraz ze wzrostem USD/ARS, GBP/ARS

Argentyńskie peso przesunęło się w przepaść, ponieważ obawy o kraj trwają. Kurs wymiany USD/ARS osiągnął rekordowy poziom blisko 260, co oznacza, że skoczył o ponad 43% w 2023 r. io ponad 850% w ciągu ostatnich pięciu lat. GBP/ARS wzrósł do 325, podczas gdy EUR/ARS do 275. Ponadto kurs wymiany BRL do ARS wzrósł do 53,35.

Wyniki pięcioletnie USD/ARS, GBP/ARS, EUR/ARS, BRL/ARS

Kryzys gospodarczy w Argentynie nasila się

Peso argentyńskie było jedną z najgorzej radzących sobie walut w 2023 r. Oddzieliło się od innych walut rynków wschodzących, takich jak peso meksykańskie i real brazylijski, które utrzymały się w tym roku na stałym poziomie.

Upadek argentyńskiego peso miał poważne implikacje dla gospodarki. Klasa średnia wyparowała, podczas gdy popyt na obce waluty, takie jak dolar amerykański i funt brytyjski, wzrósł w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Tymczasem argentyńska inflacja gwałtownie wzrosła. Najnowsze dane pokazały, że główna inflacja konsumencka wzrosła w maju do 114%, a analitycy uważają, że w tym roku może wzrosnąć do ponad 150%. Oznacza to, że siła nabywcza, nawet bogatych, gwałtownie spadła.

Dotknięte są także inne branże. Producenci, którzy polegają na importowanych surowcach, muszą płacić więcej za swoje towary. Jednocześnie produkcja rolna gwałtownie spadła w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Argentyna zaczęła również importować kluczowe produkty rolne, co jest ironiczne, ponieważ jest jednym z największych producentów na świecie. Import ten ma pomóc ustabilizować ceny w kraju.

Czy da się uratować argentyńskie peso?

Peso argentyńskie ma słabe perspektywy na przyszłość, ponieważ utrzymują się obawy o gospodarkę. Popyt na walutę prawdopodobnie pozostanie słaby w dającej się przewidzieć przyszłości. Wierzę, że wielu ludzi w Argentynie będzie nadal przechodzić na obcą walutę po tym, jak ich bogactwo wyparuje.

Ponadto Argentynę czekają wybory w październiku tego roku. W większości okresów waluty rynków wschodzących mają tendencję do osłabiania się w kierunku wyborów. Uważa się, że wybory niosą ze sobą pewną wewnętrzną niepewność, której inwestorzy starają się uniknąć.

Dodatkowym wyzwaniem jest to, że argentyński bank centralny podniósł ostatnio stopy procentowe do ponad 100%. Wyższe stopy procentowe prowadzą do słabszej gospodarki, ponieważ drenuje płynność.

Dlatego uważam, że para USD/ARS będzie nadal rosnąć w nadchodzących miesiącach, ponieważ popyt na argentyńskie peso wyparuje. Ten trend wzrostowy może spowodować skok do 300.

