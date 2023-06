otworzył się dziś rano na minusie po tym, jak prezes Fed Jerome Powell powtórzył, że możliwość kilku kolejnych podwyżek stóp pozostaje na stole.

Co ważniejsze, potwierdził, że bank centralny może nawet zdecydować się na podwyżki w agresywnym tempie, jeśli rynek pracy nie wykaże żadnych oznak osłabienia.

Uważamy, że nadchodzą kolejne ograniczenia. To, co naprawdę go napędza… to bardzo silny rynek pracy. Nie zdejmowałbym ruchu na kolejnych spotkaniach ze stołu.