Wynik rocznego testu warunków skrajnych Fed: „jesteś bezpieczniejszy w największych światowych bankach”

Akcje banków są dziś w centrum uwagi po tym, jak Rezerwa Federalna potwierdziła, że są one dobrze przygotowane do przetrwania poważnej recesji.

Pro reaguje na wyniki rocznych testów warunków skrajnych Fed

Jego coroczny test warunków skrajnych ocenił 23 amerykańskie banki pod kątem hipotetycznej globalnej recesji z 40% uderzeniem w nieruchomości komercyjne, gwałtownym wzrostem bezrobocia do 10% i spadkiem cen mieszkań o 38%.

Wszyscy, jak ujawnił bank centralny, zdali roczny egzamin.

W swoim komunikacie prasowym Fed powiedział, że banki te utrzymają minimalne poziomy kapitału i będą nadal udzielać pożyczek zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorstwom, pomimo przewidywanych strat o wartości aż 541 miliardów dolarów. Według Stephena Biggara z Argus Research:

Jest to krok w kierunku innych wymagań, [w tym] wymogów Basel III Endgame, które prawdopodobnie podniosą współczynniki kapitałowe i poważniejszych niekorzystnych scenariuszy w przyszłym roku. Tak więc przed wieloma z tych banków wciąż trudna droga.

Czy akcje amerykańskich banków są warte posiadania tutaj?

Banki stoją w obliczu wzmożonej kontroli po tym, jak znane nazwy, takie jak Silicon Valley Bank, Signature Bank i First Republic Bank upadły wcześniej w 2023 roku.

Warto jednak zauważyć, że mniejsze banki nie przechodzą corocznego stress testu Fed. W programie „ Worldwide Exchange ” stacji CNBC Stephen Biggar dodał:

Myślę, że tutaj jesteś bezpieczniejszy w największych światowych bankach, JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley. Są znacznie bezpieczniejsze z punktu widzenia poduszki kapitałowej. Wyceny są dość przekonujące.

Brzmiał również optymistycznie na temat superregionów, w tym PNC Financial, US Bancorp i Truist Financial. „XLF” – fundusz SPDR Financial Select Sector jest obecnie na minusie około 3,0% w ciągu roku.

