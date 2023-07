USD/CHF: Frank szwajcarski przygotowuje się na przeciwne wiatry, gdy inflacja spada

Cena USD/CHF przechyliła się w górę w poniedziałek, gdy inwestorzy zareagowali na zachęcające dane szwajcarskiego indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Para wzrosła do maksimum na 0,900, wyższego niż dołek z zeszłego piątku na poziomie 0,8935.

Zachęcające dane o inflacji ze Szwajcarii

Copy link to section

Szwajcaria podała w poniedziałek zachęcające dane o inflacji konsumenckiej. Według krajowej agencji statystycznej inflacja zasadnicza gwałtownie spadła w czerwcu. Główny CPI spadł w czerwcu do 0,1% z poprzedniego poziomu 0,3%. Spadek ten był lepszy od mediany szacunku wynoszącej 0,2%.

Szwajcarska inflacja spadła do najniższego poziomu rok do roku na poziomie 1,7%, niższego niż poprzednie 2,2%. Oznacza to, że szwajcarska inflacja spadła poniżej celu Szwajcarskiego Banku Narodowego wynoszącego 2,0%, co jest ważnym ruchem.

Mimo tego posunięcia analitycy uważają, że SNB utrzyma w tym roku jastrzębi ton. Większość ekonomistów spodziewa się, że bank podniesie stopy procentowe o 0,25% na posiedzeniu we wrześniu br.

Kolejne wiadomości dotyczące CHF nadeszły z Procure, które opublikowało najnowszy raport PMI. Dane pokazały, że krajowy PMI podskoczył z 43,2 w maju do 44,2 w czerwcu br. Chociaż była to poprawa, pozostała poniżej 50, co oznacza, że sektor produkcyjny nadal się kurczy.

Patrząc w przyszłość, kolejnym ważnym katalizatorem USD/CHF będą nadchodzące dane o zatrudnieniu w USA zaplanowane na piątek. Ekonomiści spodziewają się, że dane pokażą, że rynek pracy nieco się osłabił w czerwcu. Spodziewają się również, że stopa bezrobocia utrzyma się na najniższym od wielu dekad poziomie.

Większość analityków spodziewa się, że Fed wznowi podwyżki stóp procentowych jeszcze w tym miesiącu. Ostatnie dane pokazały, że gospodarka amerykańska jest nadal silna. Sektor mieszkaniowy ma się dobrze, a sprzedaż detaliczna utrzymuje się na stabilnym poziomie.

Analiza techniczna USD/CHF

Copy link to section

Wykres USD/CHF od TradingView

Cena USD do CHF poruszała się bokiem w ciągu ostatnich kilku dni. W tym okresie para zeszła poniżej ważnego poziomu 0,9051, najniższego poziomu w lutym. Po drodze para poruszała się nieco poniżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących.

USD/CHF utworzył mały niedźwiedzi wzór flagi, który jest niedźwiedzim znakiem. W związku z tym w nadchodzących tygodniach para prawdopodobnie będzie miała niedźwiedzie wybicie, ponieważ inwestorzy spodziewają się najniższego od początku roku poziomu 0,8827.