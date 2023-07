GBP/TRY: Perspektywy funta do lira po podwyżce podatków przez Turcję

W piątek lira turecka nadal spadała, ponieważ administracja Erdogana podniosła podatki, aby sfinansować działania naprawcze po trzęsieniu ziemi. Kurs funta do liry (GBP/TRY) wzrósł do 33,25, podczas gdy cena USD/TRY podskoczyła do 26,08.

Turcja podnosi podatki

Turcja przeżywa poważne przeciwności. Inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie pomimo ochłodzenia w czerwcu. Dane opublikowane w tym tygodniu pokazały, że inflacja zasadnicza wzrosła o 3,92% m/m, lepiej niż mediana szacunku 4,4%.

Inflacja wzrosła w ciągu miesiąca o 38,21%, również poniżej oczekiwanych wcześniej 39,47%. Inflacja spadła w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy z rzędu.

Sytuacja może się jednak wkrótce zmienić, ponieważ lira turecka trwa. W sumie lira spadła w tym roku o prawie 40%, przez co jest kosztowna dla importerów. Waluta powróciła do swobodnego spadku po zwycięstwie Erdogana w ostatnich wyborach powszechnych.

Inflacja może się również pogorszyć po tym, jak Turcja zdecydowała się podnieść podatki, szukając funduszy na odbudowę po trzęsieniu ziemi. Podniósł podatek od wartości dodanej (VAT) do 20% z poprzednich 18%. Również VAT na podstawowe artykuły, takie jak podstawowa żywność i tekstylia, również wzrośnie do 10%.

Choć podwyżka podatków o 2% wydaje się niewielka, jej wpływ na wydatki konsumpcyjne i inflację może być tragiczny. Podwyżka podatków jest również godna uwagi, ponieważ ma miejsce kilka miesięcy po tym, jak Erdogan podniósł płace w sektorze publicznym.

Rząd zapowiedział podwyżkę płac o 55%, co również może doprowadzić do zwiększenia presji cenowej. Płace urzędników wzrosły o 30%. Dlatego wynikiem tego wszystkiego jest to, że lira turecka prawdopodobnie będzie się pogarszać w nadchodzących miesiącach.

Prognoza GBP/TRY

Wykres GBP/TRY od TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że kurs wymiany GBP do lira znajdował się w silnym trendzie zwyżkowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Podskoczył w ciągu ostatnich trzech dni z rzędu. Para przesunęła się powyżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących, podczas gdy Relative Strength Index (RSI) przeniósł się do poziomu wykupienia.

W związku z tym para prawdopodobnie będzie nadal rosnąć, ponieważ kupujący celują w kolejny kluczowy poziom oporu na poziomie 35. Spadek poniżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 30 unieważni byczy pogląd.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.