Czy cena akcji Yes Bank to kupno przed wynikami kwartalnymi?

Kurs akcji Yes Bank (NSE: YESBANK) odnotował silne ożywienie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ inwestorzy kupowali spadki cen akcji. Akcje podskoczyły w tym tygodniu do 18 funtów, najwyższego poziomu od 3 marca tego roku. W sumie akcje indyjskiego banku o średniej kapitalizacji wzrosły o ponad 20% od najniższego poziomu w tym roku.

Tak Kontynuacja zmian w banku

Yes Bank wdraża strategię naprawczą po tym, jak firma znalazła się na skraju upadku w 2020 roku. Bank sprzedał swoje najbardziej toksyczne długi JC Flowers, wiodącej firmie private equity.

Ponadto Yes Bank pozyskał dodatkowy kapitał od Carlyle Group i Advent, dwóch największych spółek private equity. Dwie spółki PE są obecnie jednymi z największych akcjonariuszy spółki.

Strategia zmiany była kontynuowana w zeszłym miesiącu, kiedy Yes Bank ogłosił, że pozyska 305 milionów dolarów ze sprzedaży dłużnych papierów wartościowych. Firma ma nadzieję wykorzystać te fundusze do wzmocnienia swojego bilansu i dalszego rozwoju.

Tak, jak pokazały ostatnie wyniki finansowe, realizacja strategii Banku zajmie trochę czasu. Raport wykazał, że zysk netto Yes Banku spadł z 367,46 crore do 202,4 crore w ostatnim kwartale. Spółka winą za słabe wyniki obarczyła wyższe rezerwy kredytowe.

Analitycy i inwestorzy są bardziej optymistyczni co do dużych indyjskich banków w porównaniu do instytucji o małej kapitalizacji, takich jak Yes Bank. To wyjaśnia, dlaczego Yes Bank osiągnął gorsze wyniki niż jego odpowiednicy z dużych banków, tacy jak ICICI, HDFC i State Bank of India (SBI).

Tak Akcje banków kontra duże banki

Patrząc w przyszłość, YES Bank opublikuje najnowsze wyniki finansowe 20 lipca. Wcześniej skupimy się na bankach amerykańskich, takich jak JP Morgan, Citigroup i Wells Fargo.

Tak Prognoza kursu akcji banku

Wykres YES autorstwa TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że kurs akcji Yes Bank w ciągu ostatnich kilku miesięcy wykazywał silny trend zwyżkowy. Od najniższego poziomu w tym roku wzrósł o ponad 20%. Akcje utworzyły kanał wzrostowy pokazany na zielono.

Akcje przebiły się powyżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących. Przesunął się również na górną część kanału wzrostowego pokazanego na zielono. MACD od lutego br. znajduje się w silnym trendzie wzrostowym.

W związku z tym akcje będą prawdopodobnie nadal rosły, ponieważ kupujący celują w kluczowy poziom oporu na poziomie 18,50 GBP, najwyższym punkcie w marcu. Alternatywnym scenariuszem jest sytuacja, w której akcje spadają do dolnej części kanału po 16 GBP.