USD/MXN: Peso robi coś, czego nie robił od dziesięcioleci

Meksykańskie peso nadal błyszczy w tym roku, ponieważ trwa jego wielki powrót. Cena USD/MXN spadła do najniższego poziomu od 2015 r., co oznacza, że spadła o ponad 30% w stosunku do najwyższego poziomu w 2020 r. Co najważniejsze, peso wzrosło w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy z rzędu po raz pierwszy od dziesięcioleci.

Rajd meksykańskiego peso trwa

Peso meksykańskie było w tym roku jedną z najlepiej radzących sobie walut. Siła ta utrzymywała się w tym miesiącu po tym, jak Stany Zjednoczone opublikowały słabe zatrudnienie i inflację. W piątek dane pokazały, że gospodarka USA dodała w czerwcu ponad 209 tys. miejsc pracy, mniej niż mediana szacunku 230 tys.

Raport o zatrudnieniu pokazał, że rynek pracy, choć silny, zaczął słabnąć w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Inny raport ujawnił, że wskaźnik cen konsumpcyjnych w USA (CPI) nadal spadał w zeszłym miesiącu.

Główny CPI spadł do 3,0%, podczas gdy bazowy CPI, który nie obejmuje zmiennej żywności i produktów energetycznych, spadł do 4,8%. Dlatego moje modelowanie pokazuje, że główna inflacja przesunie się do celu Fed na poziomie 2,0% do grudnia. Wszystkie te liczby pomogły zepchnąć indeks dolara amerykańskiego (DXY) poniżej 100 USD.

Para USD/MXN również uległa załamaniu z powodu działań banku centralnego Meksyku. Banxico było bardzo jastrzębie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Zaczął podnosić stopy procentowe w czerwcu 2021 r., kiedy to podniósł stopy procentowe o 0,25%.

Od tego czasu bank podniósł stopy procentowe z 4,25% do obecnych 11,25%. Pozostawiał stopy procentowe na tym poziomie przez ostatnie trzy miesiące z rzędu i analitycy uważają, że bank zacznie je obniżać jeszcze w tym roku.

Silne peso meksykańskie pomogło złagodzić inflację w kraju. Dane opublikowane w zeszłym tygodniu pokazały, że inflacja zasadnicza spadła w czerwcu do 5%.

Prognoza USD/MXN

Wykres USD/MXN od TradingView

Wykres miesięczny pokazuje, że kurs wymiany USD do MXN spadał gwałtownie od 2020 roku. Obecnie spadał przez wszystkie ostatnie siedem miesięcy. W czerwcu para spadła poniżej ważnego wsparcia na 17,44, najniższego poziomu z 3 lipca.

Cena USD.MXN spadła poniżej 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących, podczas gdy Relative Strength Index (RSI) dryfował w dół. Dlatego ścieżka najmniejszego oporu dla pary jest niższa, a następny poziom do obserwowania to 16.